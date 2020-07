En 38-årig mand erkender i et grundlovsforhør i Retten i Herning at have dræbt en 51-årig taxavognmand i Gullestrup i Midtjylland.

Det skriver TV Midtvest.

Liget af den 51-årige blev tirsdag formiddag fundet på dennes bopæl nær Herning.

Politiet efterforskede først sagen som et mistænkeligt dødsfald, men fastslog senere, at der formentlig var tale om et drab.

Senere samme dag blev en 48-årig kvinde anholdt, og Midt- og Vestjyllands Politi efterlyste desuden den 38-årige mand, der nu har erkendt drabet, med navn og billede.

Onsdag eftermiddag meldte den 38-årige sig selv, og torsdag blev han således fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre.

Han er sigtet for i forening med den 48-årige kvinde, der onsdag blev varetægtsfængslet for medvirken til drab, at have knivdræbt den 51-årige mand.

Selvom han ifølge TV Midtvest erkender at stå bag drabet, afviser han, at det skulle være foregået i forening med den fængslede kvinde.

Den varetægtsfængslede kvinde nægter sig da også skyldig i drabet, og hun har derfor kæret sin varetægtsfængsling.

Ifølge politiet skulle drabet have fundet sted mellem 5. og 14. juli.

Det var en bekendt til den 51-årige, der tirsdag omkring klokken 9 kontaktede politiet, fordi pågældende ikke kunne komme i kontakt med ham.

Ved ankomst til rækkehuset i Lupinens Kvarter kunne politiet konstatere, at den 51-årige var død.

I mere end et døgn herefter arbejdede politiets teknikere i området, hvor der længe var afspærret.