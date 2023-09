"Du skal leve som hund. Dyr har ikke tøj på. Nu skal du spise og sove på gulvet."

En 32-årig mand gjorde ifølge politiet nærmest alt for at behandle en kvinde så dårligt og fornedrende som muligt.

I en periode på omkring et halvt år i fjor blev kvinden i Vestjylland igen og igen udsat for trusler, afstraffelse, frihedsberøvelse, mishandling, psykisk vold og flere voldtægter.

Det er ihvertfald indholdet i et ualmindeligt grumt og omfattende anklageskrift med ikke færre end 33 tiltalepunkter, som anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi har præsenteret manden for.

Han nægter sig ifølge sin forsvarer, advokat Luise Høj, skyldig.

Ifølge tiltalen tvang den 32-årige i nogle situationer kvinden til at tage sløvende og euforiserende stoffer som eksempelvis amfetamin, xanax og fantasy.

I et af bedøvelses-tilfældene filmede han det og lagde optagelsen på offerets Facebook-profil. Da kvindens forældre og bror kort efter mødte op for at foresøge at komme hende til hjælp, fik den 32-årige ifølge tiltalen tvunget hende med væk med ordene: "Du tager med - ellers ender det galt."

I et par senere tilfælde blev kvinden ifølge anklageskriftet også truet til at ringe til politiet via alarmcentralen for at forsikre ordensmagten om, at hun havde det godt og helt frivilligt holdt sig isoleret.

Formentlig fordi gerningsmanden havde en mistanke om, at hendes familie, venner og kolleger kunne være så bekymret for hendes velbefindende, at de kunne have kontaktet politiet.

"Du skal tage dig sammen og ringe til politiet og sige, at du er ok og at de ikke skal lede mere efter dig. Ellers finder de dig aldrig," lød truslen angiveligt på en rasteplads ved Nordjyske Motorvej.

Volden og truslerne mod kvinden synes ifølge anklageskriftet at være blevet mere og mere ydmygende og sadistisk.

Eksempelvis i slutningen af august sidste år, hvor kvinden i en mindre by i Vestjylland flere gange blev bevistløs efter kvælertag, og i et af tilfældende først vågnede igen, da den 32-årige mand havde tiltvunget sig oralsex med hende og fik udløsning.

Kvinden har til politiet forklaret, at hun ved samme lejlighed fik at vide, at hun ville blive smidt ned i en kælder og kun få den mad, der var nødvendig for at overleve, hvis den 32-årige da ikke ville brænde hende i en bil.

Kun to uger senere stjal han ifølge tiltalen midt om natten en eksklusiv Mercedes-Benz S63 i Viborg og kørte i morgentimerne livsfarlig vanvidskørsel i den i Midtjylland.

Hastigheden var ifølge anklageskriftet på et tidspunkt helt oppe på 234 km/t på landevejen mellem Karup og Frederiks, hvor færdselstavlerne ellers siger maksimalt 90 km/t.

Og i selve byzonen i Frederiks, hvor der højest må køres 50 km/t, viste speedometeret i den stjålne Mercedes ifølge politiet mindst 191 km/t.

Den 32-årige er allerede inden den kommende retssag tidligere dømt som voldsmand, ligesom han før er blevet frakendt kørekortet.

På baggrund af sagens alvorlige karakter har anklagemyndigheden taget forbehold for, at man vil kræve han idømt forvaring - altså en tidsubestemt straf, fordi han vurderes til at være til alvorlig fare for sine omgivelser.

Sagen ventes at komme for byretten i Viborg i oktober som en nævningesag.