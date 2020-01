Kort tid før det bestialske drab på journalisten Kim Wall kom Peter Madsen med en uhyggelig tilståelse om sin egen natur. Det skriver det amerikanske kulturmagasin Vulture i sin anmeldelse af filmen 'Into The Deep'.

'Into The Deep' er hidtil kun blevet vist 24. januar på Sundance Filmfestival. Kun én dansk journalist har været til stede på festivalen og overværet visningen af filmen om en af danmarkshistoriens mest rystende drabssager.

Filmens instruktør Emma Sullivan begyndte i juni 2016 at følge Peter Madsen med et kamera. På det tidspunkt handlede filmen om en mand, der forsøgte at udleve sine drømme om at rejse ud i rummet.

Men filmen tog en uventet drejning, da Peter Madsen blev anholdt for drabet på Kim Wall. Fra at være fluen på væggen hos en excentrisk opfinder blev Emma Sullivan nu ægte involveret i en virkelig drabssag.

Få timer før Peter Madsen sejlede ud med Kim Wall, gav han et sidste interview med Emma Sullivan, og i interviewet, som er gengivet i dokumentarudsendelsen, reflekterer Peter Madsen over sin egen natur.

Det skriver Bilge Ebiri, der er anmelder på kulturmagasinet Vulture i New York.

»En af de sidste scener er et interview, Madsen gav hende, hvor han spekulerer på, om han er seriemorder: 'Der er en mulighed for, at du rent faktisk sidder over for et menneskeligt rovdyr,' siger han, mens han stirrer direkte på hende,« skriver Bilge Ebiri.

Interviewet indgik som bevismateriale i retssagen mod Peter Madsen, der endte med blive idømt livstid ved to retsinstanser. Emma Sullivan var indkaldt som vidne i retssagen, hvor hun fortalte indgående om sit sidste interview med Peter Madsen.

»I interviewet den 10. august 2017 begyndte han at tale om, at han skulle lære at holde mund, fordi han havde svært ved at holde ting for sig selv, og så brugte han den analogi, at han kunne være mistænkt for et mord på naboens hustru og begyndte at sige, at han så ikke havde pligt til at udtale sig, og at alt, hvad han sagde, kunne blive brugt imod ham. Han brugte det til sammenligning af, hvordan han skulle lære at holde sin mund,« lyder det i dombogens referatet af vidneudsagnet.

Den eneste danske filmanmelder, der har ulejliget sig med at rejse hen til verdens største festival for uafhængige film, er Niels Jakob Kyhl Jørgensen, der er anmelder på Filmmagasinet Ekko. I sin anmeldelse kalder han filmen for 'grufuld' og omtaler en anden rystende scene, hvor Peter Madsen viser en flig af sin bestialske tankegang:

'I en hårrejsende scene overrumpler han en af sine faste støtter ved at lege, at han vil foretage det hvide snit på hende. 'Så bare sid stille', siger han mens han holder en jernsyl et par centimeter fra hendes øje. 'Så stikker jeg bare den her ind',' skriver Niels Jakob Kyhl Jørgensen i sin anmeldelse.

B.T. har i to et halvt år forsøgt at få et interview med Emma Sullivan, men hun har indtil videre forholdt sig tavs. 'Into The Deep' forventes at udkomme på Netflix på et tidspunkt i 2020.