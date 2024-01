Fundet af en pædofil narkohaj, der var blevet dræbt og skjult i en fryser, har rystet New York.

Det parterede lig af den forsvundne 39-årige mand havde ifølge New York Post ligget i fryseren siden september, inden politiet i denne uge reagerede på et tip og undersøgte en lejlighed i Flatbush-kvarteret i New York Citys sydlige Brooklyn-område.

Nu er lejlighedens 45-årige beboer anholdt og varetægtsfængslet efter at være blevet sigtet for at have skjult et lig.

Hun nægter sig skyldig og skyder skylden på sin jævnaldrende samlever. Han skulle angiveligt have haft en strid om narko med den 39-årige Kawsheen Gelzer, der kulminerede med drabet på ham.

Kvindens mand sidder dog allerede fængslet i en sag om identitetstyveri og er ikke sigtet for drabet.

For beboerne i opgangen kommer fundet af den parterede mand i lejligheden på fjerde sal tilsyneladende ikke som den helt store overraskelse.

»Alle i bygningen vidste det. Alle vidste, at han gik derind og aldrig kom ud igen. Vi snakkede alle sammen om det,« fortæller en af lejerne i opgangen på Nostrand Avenue til New York Post.

Forud for sin død havde Kawsheen Gelzer ifølge naboerne af og til fået lov til at overnatte i lejligheden.

Han var kendt som narkohandler og havde ifølge politiet også flere gange været i fængsel for seksuelt misbrug af børn.

Det var i denne ejendom i New York, at politibetjente forleden gjorde det makabre fund af den parterede mand. Foto: Google Maps

Da politiet fandt hans parterede lig, var fryseren tapet til, og lejlighedens beboer forsøgte angiveligt at forhindre betjentene i at få adgang til den.

Samme oplevelse havde nogle af beboerne i opgangen haft, når de på det seneste havde været på besøg hos kvinden i lejligheden.

»Jeg måtte komme ind i hendes lejlighed, men ikke i hendes køkken. Man måtte ikke komme ud i køkkenet, men gerne på badeværelset,« fortæller en nabo.