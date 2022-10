Lyt til artiklen

En 33-årig mand blev kidnappet, tortureret og holdt fanget i 14 dage. Nu tilstår gerningsmændene på stribe.

To mænd på 23 og 26 år har allerede tilstået.

Onsdag tilstod den næste af de tiltalte i sagen.

Men til sammenligning med sine medgerningsmænd står en 23-årig mand til en dobbelt så lang straf, hvis dommeren vælger at følge anklagerens påstand om fem til seks års fængsel.

Den 23-årige, der ifølge B.T.s oplysninger er en del af det berygtede Casablanca-netværk, bliver ført ind i retssal 105 ved retten på Frederiksberg 09.30 flankeret af to betjente.

Den unge mand er iført sort hættetrøje og lyse jeans. Han hilser på den eneste tilhører i retssalen, der ligeledes er en ung mand.

»Ja, det er korrekt,« svarer forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn, da dommeren spørger, om der er tale om en tilståelsessag. Men det er kun dele af tiltalen hans klient tilstår.

Henrik Stagetorn siger, at hans klient ikke var med i kidnapningen af offeret og kun har været med til at holde ham fanget i laden.

Efter en kort afhøring af den tiltalte og procedurer fra anklager og forsvarer lå det i kortene, at den tiltalte skulle have sin straf, efter de har rettet tiltalen til.

»Jeg skal bruge lidt tid til at tænke over sagen,« siger dommeren, inden hun optager sagen til dom og fortæller, at den vil falde den 26. oktober.

Men inden retsmødet i retssal 105 sluttede, nåede den 23-årige at løfte lidt af sløret for, hvad der skete i de 14 sorte dage i laden i Osted.

Om de 14 dage i torturladen fortæller den 23-årige om sin rolle.

»Jeg blev kontaktet af en ven, der forklarer om en situation med X (forurettede, red.), og hvad min rolle skal være. Jeg skal holde vagt, og jeg får nogle penge for det. Det siger jeg ja til – det vil kun vare et par dage,« starter den tiltalte med at forklare.

Han siger, at han angiveligt ikke kendte offeret, inden han fik besked på at køre til laden i byen Osted.

Her blev han mødt af grufuldt syn, ville de fleste formentlig syntes, men det lader ikke til, at den 23-årige er særligt påvirket, da han ser offeret første gang.

»Jeg ser offeret, der er bundet med gaffatape på hænder og fødder. Han sidder i en hvidhavestol. Han har en hætte trukket over hovedet og gaffa for munden, men han kan godt trække vejret.«

»Jeg kan se, at han har en forbinding på den ene finger, da han har blødt. Jeg skifter den dagen efter. Han er lidt rød omkring håndleddene,« forklarer den tiltalte, hvilket står lidt i kontrast til politiets opfattelse af sagen.

I alt er fire mænd tiltalt for at have kidnappet den 33-årige mand, som de holdt fanget og torturerede.

To af de fire tiltalte unge mænd på 23 og 26 år, har allerede tilstået.

De blev over sommeren idømt fængselsstraffe på lidt over to år for deres andele i den uhyggelige tortur og frihedsberøvelse. Den ene sag har anklagemyndigheden anket, da de ikke mener straffen er hård nok.

I anklageskriftet er det beskrevet, at der i ugerne op til bortførelsen blev placeret og aktiveret en gps-tracker på ofrets hvide bil. På den måde kunne bagmændene følge offerets færden. Meter for meter.

De fire tiltalte skulle ifølge politiet have stået for kidnapningen og torturen.

Han fortæller, at han ikke var med til selve kidnapningen.

Ifølge anklageskriftet blev offeret udsat for vold og truet til at udlevere sine telefoner og tilhørende koder, da han ankom til laden.

Samtidig fik han at vide, at han skulle betale en million kroner for sin frihed.

Penge, som gerningsmændene ifølge B.T.s oplysninger mener, han skyldte i forbindelse med en narkohandel med det berygtede Casablanca-netværk.

Casblanca-netværket Ifølge B.T.s oplysninger er det ikke kun 23-årige mand, der i dag sidder på anklagebænken, der er en del det hemmelige netværk, der blevet døbt Casablanca-netværket. De to andre dømte har ligeledes forbindelser til organisationen. Casablanca-netværket har to spor. Fælles er, at de har tråde til det danske rocker- og bandemiljø. Flere af bagmændene trækker i trådene fra Marokko, hvorfra gruppen har fået navnet. Den ene del har danske rødder og stammer fra en del af Nordvestsjælland. Den anden del har dansk-marokkansk baggrund, hvorfor organisationen holder til i Marokko.

Den titalte fortæller videre i retten, at det trak ud, hvorfor ved han ikke. Men det kunne have noget nogle penge at gøre.

Angiveligt får han en telefon, som han kun må bruge, når den ringer. Ifølge den tiltalte ringer en person, som han ikke kender og fortæller ham, hvad han skal gøre.

Samtidig bliver offerets familie kontaktet. De fik at vide, at de skulle betale løsesummen på en million kroner, hvis de ville se deres familiemedlem igen.

Men det trak ud.

Den tiltalte forklarer i retten, at han sov i laden i de 14 dage, mens han holdt vagt og hentede mad til offeret.

Hvad, gerningsmændene ikke vidste, var, at politiet ihærdigt forsøgte at finde offeret og laden. Det lykkedes 22. juli, hvor politiet stormede laden.

»Jeg lå og sov, da de kom ind. Jeg finder et koben og åbner op til krydsfinerplade, som jeg river ned, men jeg får kobenet i hovedet. Jeg løber ud ad bagsiden på laden. Der er hundepatruljer, så jeg lægger mig ned og bliver anholdt,« forklarer den 23-årige mand, som det sidste inden afhøringen slutter.

Forsvarsadvokat Henrik Stagetorn, at en passende straf vil være tre og et halvt års fængsel til fire års fængsel.

Sagen ligger nu på dommerens bord, hun fortalte, at hun ville have god tid til at tænke over sagens afgørelse.

B.T. følger sagen.