Det var som taget ud af en horrorfilm, da en bygningssagkyndig mandag skulle undersøge fundamentet under et hus i byen Gainesville i Florida.

Under huset gjorde han nemlig en grufuld opdagelse, som politiet øjeblikkeligt har indledt en større efterforskning for at komme til bunds i.

Ifølge lokalmediet WCJB fandt manden bøtter med menneskerester, heriblandt en bøtte med tunger, under huset, som tidligere var beboet af en læge og professor.

Det formodes, at ligresterne har tilknytning til hans forskning på University of Florida, og ligresterne kan stamme helt tlbage fra 60'erne.

Den bygningssagkyndige, der gjorde den hårrejsende opdagelse, har i et længere indlæg på Reddit beskrevet, hvad der skete og hvad han fandt. Han har delt billeder af bøtterne for at bevise, at det var ham, der gjorde opdagelsen.

'...Længere inde opdagede jeg otte-ti plasticbøtter. Jeg kiggede dem efter, og lagde mærke til malertape med et navn på hver. Menneskenavne som Angela, Heather, Virginia, osv,' skriver han..

Opdagelsen gav ham myrekryb, og efter egentlig at have fortsat inspektionen, vendte han tilbage og kiggede ned i en af bøtterne, hvor rust havde gjort metallåget gennemsigtigt.

'Indeni så jeg en plasticpose, og med det samme så jeg, hvad der lignede små knogler. Jeg fjernede posen og indså med det samme, at det var et nyfødt barn. Hendes navn var skrevet på ydersiden. Detaljerne i hendes ansigt var meget velbevarede', skriver han på Reddit.

Indholdet af denne bøtte er ifølge politiet blandt andet mennesketunger. (Privatfoto/Reddit) Vis mere Indholdet af denne bøtte er ifølge politiet blandt andet mennesketunger. (Privatfoto/Reddit)

'Jeg forlod straks stedet, ringede til politiet uden at snakke med husejeren først, og politiet ankom meget hurtigt,' skriver han.

Politiet i Gainesville har bekræftet over for WCJB, at man forsøger at få bekræftet, at ligresterne har forbindelse til den tidligere beboers forskning. Politiet bekræfter også, at en af bøtterne indeholder mennesketunger.

Ifølge den bygningssagkyndige indeholder bøtten også et øre.

Det er endnu uklart, hvad der skulle have fået professoren til at tage sit arbejde med hjem og gemme det under sit hus.