Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En grov voldsepisode udspillede sig tidligt søndag morgen på den ellers så fredelige Limfjordsø Mors.

I de tidlige morgentimer rykkede politiet massivt ud i hovedbyen Nykøbing, da en 47-årig mand ringede og fortalte, at han var blevet angrebet af en bekendt.

Det skriver Nordjyske.

Manden, som kommer fra Thisted, var blevet slået to gange i hovedet med en golfkølle.

Gerningsmanden var ikke bare en bekendt af den forurettede, men også af politiet, så her blev der ikke taget nogle chancer. Offeret havde nemlig fortalt, at han »var helt oppe at ringe og voldsom.«

Få timer senere blev han anholdt på en adresse ikke langt fra gerningsstedet.

Den 47-årige mand blev fløjet til Aalborg Universietshospiatl for at blive tjekke for hovedtraumer. Det forlyder ikke, hvordan hans tilstand er.