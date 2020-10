Det eneste, der afholder en kendt børnelokker fra at forulempe børnene på en skole ved Slagelse er tilsyneladende børnenes egen evne til at sige fra, når han tilbyder dem penge.

Det er ifølge sn.dk situationen ved Trelleborg Friskole, hvor både børn, forældre, lærere og politi er dybt bekymrede.

Der er tale om en ældre mand, der ifølge avisen er tidligere dømt for krænkelser mod et barn, og som meget ofte tropper op nær skolen, hvor han henvender sig til især drenge i 12-13-årsalderen.

»Han stopper ikke, selv om politiet beder ham om det. Det er ingen hemmelighed, at vi er meget bekymrede over, at han opsøger vores børn, og vi ved alle, hvem han er«, siger skoleleder Astrid Vind til sn.dk.

Selv om manden har et forbud mod at nærme sig skolen står han alligevel tæt på og tilbyder børnene penge for venskab, og der er ikke meget, det lokale politi kan stille op, fordi han ikke er taget i at begå ulovligheder i denne omgang.

Politiet bekræfter sagen over for sn.dk, men oplyser, at det bedste de kan gøre er at rykke ud, når der komme anmeldelser, samt at lave præventivt arbejde.

Det præventive arbejde består blandt andet af nogle oplæg for skolebørnene, hvor de bliver gjort bekendt med situationen.

Det er ifølge sn.dk's oplysninger særligt én dreng, der har børnelokkerens interesse, men han går også efter andre børn af begge køn. Naboskolerne er blevet advaret.