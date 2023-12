Et vildt og blodigt slagsmål mellem tre mænd uden for en bodega i Sydhavnen var sidste sommer uhyre tæt på at koste en 37-årig mand livet.

Faktisk døde han kortvarigt af sine skader på hospitalet, hvor hans hjerte stoppede med at slå.

Lægerne fik ham dog genoplivet, og mandag stod han tiltalt ved byretten på Frederiksberg for grov vold mod en anden af deltagerne i slagsmålet.

Han nægter sig skyldig, og forklarede i retten at han handlede i nødværge.

Den tredje involverede i slagsmålet blev stukket i hjertet med en kniv, og derfor stod hans liv ikke til at redde.

Knivstikkeren nægter sig skyldig i tiltalen for drab. Også han forsikrede i retten, at der var tale om lovligt selvforsvar.

Sådan lyder den korte version af det indviklede scenarie, som retten mandag blev præsenteret for.

For i halvanden time sad tre mænd ved samme bord på en bodega i Københavns Sydhavn i juni sidste år. De forlod stedet sammen. Da den ene kom tilbage til bodegaen efter en halv time, var den anden mand hårdt såret, og den tredje var død.

De tre mænd forlod værtshuset sammen. Herefter opstod den konfrontation, der endte med at koste den ene mand livet, og efterlade den anden hårdt såret.

Den ene af mændene er tiltalt for drab og forsøg på manddrab.

Den anden er tiltalt for grov vold mod den knivbevæbnede mand. Den tredje mand lever ikke længere.

Begge de overlevende forklarede i retten, at de handlede i nødværge, da de pådrog hinanden voldsomme skader.

I retten afspillede anklageren en video, der er en sammenklipning af overvågning fra bodegaen, og vidneoptagelser fra den konfrontation på Peter Sabroes Gade, der endte med, at en af mændene mistede livet.

I videoen kunne man se de tre mænd forlade bodegaen sammen.

Herefter viste anklageren et sammenklip af forskellige videoer, der blev filmet af vidner til konfrontationen. Her kunne man se det skænderi udfolde sig, der endte med, at den ene mand blev stukket i hjertet og afgik ved døden.

Den anden mand blev stukket flere gange i benene, imens han lå på jorden.

Under retsmødet kom det frem, at mandens skader var så store, at hans hjerte stoppede med at slå, imens han blev behandlet på hospitalet.

På hospitalet lykkedes det dog at genoplive den mand, der altså nu sidder som en af de tiltalte i sagen.

Ifølge anklageren slog han den anden tiltalte i hovedet med en malerspatel, hvorfor han er tiltalt for grov vold.

Videoen slutter med, at man ser den nu drabstiltalte gå tilbage på den bodega, hvor de tre mænd sad sammen ved et bord en halv time tidligere.

B.T. har tidligere beskrevet en video, der viser en del af den fatale konfrontation - en video, der indgår som en del af anklagerens fremlæggelse af sagen.

Den drabstiltalte nægter sig skyldig i drab, idet han mener, at der var tale om nødværge.

Den anden tiltalte nægter sig skyldig i grov vold. Også han erkender at have været i besiddelse af våbnet – i hans tilfælde en malerspatel. Han erkender at have brugt spatlen til at forsvare sig selv, men ligesom den anden tiltalte mener han, at der var tale om nødværge.

Retten skal nu forsøge at afklare, hvad der skete mellem de tre mænd den aften i juni.

Der er afsat ni retsdage i sagen. Sidste retsdag er 7. februar.

