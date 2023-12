Grooming af børn under 18 år giver op til to års fængsel. Svært at bevise blandt unge, mener specialanklager.

Grooming kan være svært at bevise blandt 15- til 17-årige, fordi den seksuelle lavalder er 15 år.

Det siger Melissa Fernandez, der er specialanklager ved Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK).

- Det er ikke i sig selv strafbart at række ud til et ungt menneske med en seksuel hensigt. De har ret til deres eget seksualliv fuldstændig ubegrænset.

Grooming betyder, at en voksen udnytter overlegen alder og erfaring til at opbygge et tillidsforhold - ofte på internettet - til en person under 18 år med det formål senere at udsætte personen for et seksuelt overgreb.

Melissa Fernandez var med i arbejdsgruppen bag groomingparagraffen, der blev vedtaget af et enigt Folketing i maj.

- Der er ikke nødvendigvis noget strafbart ved, at en voksen rækker ud til en 15-årig pige med en seksuel hensigt - så længe det ikke er under tvang, og den voksne ikke er den unges lærer eller lignende, siger hun.

Groomingparagraffen er en vigtig tilføjelse til straffeloven, vurderer hun.

- Med denne lovgivning signalerer man, at groomeren - allerede fra relationsopbygningen starter - gør noget strafbart.

- Det er anklagemyndighedens opgave at bevise, at groomeren har en seksuel hensigt, siger hun.

Flertallet i arbejdsgruppen bag bestemmelsen stemte imod en aldersgrænse på 18 år i stedet for 15, fordi det er vanskeligt at bevise.

Der er en grund til, at aldersgrænsen alligevel er 18 år, fortæller Sørine Vesth Rasmussen, der er politisk konsulent i Børns Vilkår, som også var repræsenteret i arbejdsgruppen.

- Grooming handler ikke kun om, hvor gammel man præcis er. Det handler om tillidsbruddet. At man er over 15 år, betyder jo ikke, at man pludselig er moden nok til at overveje alle konsekvenser, siger hun.

Målet er, at bestemmelsen vil fratage noget af den skam, som børnene føler som følge af grooming.

- De bærer skylden, fordi det jo er dem, der er blevet udnyttet. Men vi forsøger at lægge den skyld og skam, hvor den skal ligge. For den eneste, der skal føle skyld og skam, er fandeme den, der har gjort det, siger hun.

/ritzau/