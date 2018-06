Den stjålne bil kan have relation til skyderiet i Rødovre lørdag, som du kan se video af herover. Kender du noget til sagen, så hører BT gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk.

En 48-årig mand fra Holte i Nordsjælland fik natten til lørdag frarøvet sin bil på åben gade af ukendte gerningsmand.

Kort før klokken 01 natten til lørdag blev en 48-årig mand påkørt af ukendte gerningsmænd på Attemosevej ved Søllerød Golfklub. Manden, der ifølge Nordsjællands Politis døgnrapport troede, det var tale et uheld, steg efterfølgende ud af sin bil, hvor to mænd kom løbende mod ham, og beordrede ham til at lægge sig fladt ned.

De to mænd satte sig ind den 48-åriges bil og kørte fra stedet, mens en tredje mand kørte derfra i gerningsmændenes bil.

»Denne her modus har jeg ikke set før. Oftest bliver biler stjålet med nøgler, man har taget ved indbrud, eller at man på anden måde kan komme til at starte bilen. Det her er klart noget, vi tager meget seriøst,« siger politikommissær Allan Lørup fra efterforskningsafdelingen hos Nordsjællands politi, til lokalavisen Det Grønne Område.

Ifølge mediet var der tale om en grå Audi A6 Stationcar. Bilen blev fundet udbrændt senere lørdag i Husum og kan muligvis have været anvendt i det skyderi, som fandt sted lørdag eftermiddag i Rødovre, hvor der blev affyret 11 skud mod en gruppe unge mennesker.

Allan Lørup oplyser til Det Grønne Område, at tekniske undersøgelser nu skal slå fast, at der er tale om den 48-årige mands Audi, og om den i øvrigt blev anvendt til skyderiet lørdag.

Lørdag kunne politiet ikke oplyse, hvad motivet til skyderiet var, ligesom de heller ikke havde anholdt nogen i sagen.