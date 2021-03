Borgere i Græsted og Helsinge vil se mere til politiet efter to sager om rå vold, siger Nordsjællands Politi.

To grove overfald i Helsinge og Græsted er formentlig udløber af en konflikt mellem to grupperinger, og volden får nu politiet til at øge patruljeringen, lyder det fra Nordsjællands Politi.

I lørdags gik flere maskerede unge til angreb på en 17-årig i en ventesal på Helsinge Station. Og mandag aften gik det ud over en 20-årig mand på parkeringspladsen ved Netto i Græsted.

I den førstnævnte sag har politiet anholdt fem unge i alderen fra 17 til 19 år, og onsdag skal en dommer afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle dem.

I en pressemeddelelse opfordrer politidirektør Jens-Christian Bülow borgerne i området til at få sig en snak med betjente i en såkaldt mobil politistation, som placeres i de to byer.

- Vi er klar over, at det kan skabe utryghed blandt beboerne i området, når sådan en konflikt opstår. Derfor vil vi i den kommende tid øge vores tilstedeværelse i Helsinge og Græsted, udtaler han.

Nordsjællands Politi røber ikke, hvad konflikten mellem grupperne drejer sig om.

