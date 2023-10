Københavns Politi er netop nu på vej til Christiania.

Her er en mand blevet tæsket.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen til B.T.

»Vi får en anmeldelse 12.29 om et overfald på Christiania. Forurettede er kørt til behandling på hospitalet. Jeg kender ikke tilstanden, da han er kørt afsted. Han har fået nogle bank derude, mere ved vi ikke på nuværende tidspunkt, siger vagtchef Michael Andersen.

Lige nu er politiet massivt tilstede på Christiania, især ved Abegrotten.

Dagens overfald er blot det seneste af en lang række både drabelige og voldelige overfald i den berygtede hashgade.

28. august blev en 30-årigt prøvemedlem af Hells Angels dræbt på Christiania i voldsomt skyderi, hvor flere fire uskyldige blev ramt af gerningsmændenes projektiler.

Blandt andre blev en turist ramt i hånden.

Drabet er ifølge politiet er sket som led i en konflikt mellem HA og den forbudte bande Loyal to Familia.

Tre mænd sidder varetægtsfængslet i den sag.

Hen over sommeren har der været flere voldlige overfald i Pusher Street.

Politiet mener, at 20 Comanchesrockere stod bag et overfald på en hashsælger 14. juni - de sidder alle varetægtsfængslet.

I slutningen af juli blev en anden mand tæsket på Christiania. Her var der tale om et internt opgør mellem rockerne på staden.

Her kan man se offeret, der forsøger at rejse sig op efte overfaldet. Han vælter og mand bærer ham væk.

