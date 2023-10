En 26-årig mand er netop blevet sigtet for forsøg på manddrab for overfaldet på Christiania lørdag ved 12-tiden.

Sigtelsen mod manden er blevet læst op i et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

Den nu sigtede mand er iført blå joggingbukser, grå hættetrøje og sneakers. Han er normal af bygning og har uklippet halvlangt hår. Hans højrehånd er hævet med sår.

Ifølge sigtelsen fandt overfaldet sted i Abegrotten på Christiania klokken 12.00. Her skulle den 26-årige mand have slået offeret flere gange i ansigtet med knytnæve både da offeret stod op og lå ned.

De mange slag i ansigtet fik offeret til at besvime, hvorefter den formodede gerningsmand forlod stedet. Ifølge politiet fik offeret en blodansamling i hovedet og knust næsen.

Skaderne var livstruende.

Københavns Politi oplyser, at de ikke mener, at overfaldet kan forbindes til den verserende bandekonflikt.

Efter en kort pause, hvor den sigtede har talt med sin forsvarsadvokat Kåre Pihlmann, forlyder det, at den 26-årige delvist erkender sigtelsen.

Ifølge Kåre Pihlmann erkender den 26-årige vold, men ikke drabsforsøg, da han skulle have slået offeret to til tre gange med knytnæve.

Ifølge B.T.s oplysninger har den sigtede familiær tilknytning til Hells Angels. Og han har tidligere været del af rockerklubben som hangaround. Men hans forsvarsadvokat benægter, at han den 26-årige er en del af HAs hieraki på nuværende tidspunkt.

Mere når pressen ikke at høre til sagen, da anklageren anmoder om at få dørene lukket til grundlovsforhøret. Det vælger dommeren at imødekomme på trods af protester fra pressen.

Kort efter det voldelige overfald blev offeret kørt til Rigshospitalets traumecenter i kritisk tilstand.

Den 26-årige mand blev anholdt omkring klokken 22.00 på den københavnske vestegn.

Efter halvanden times grundlovsforhør blev den 26-årige varetægtsfængslet i fire uger frem til 9. november. Dommeren mener dog ikke, at der er tale om drabsforsøg, men begrundet mistanke om vold af særlig farlig karakter.