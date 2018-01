To mænd er søndag blevet fængslet i grov voldssag fra Viborg. De nægter sig skyldige.

En 59-årig mand blev ifølge Midt- og Vestjyllands Politi i løbet af weekenden groft forulempet af to andre mænd på en adresse i Viborg. Efter alt at dømme var det som led i afpresning af en fjerde mand.

Offeret blev ifølge anklagemyndighedens sigtelse udsat for vold, spærret inde i et skab og tvunget til at klæde sig af. Derefter tissede to overfaldsmænd på ham.

Desuden tvang de manden til at spise et stykke toiletpapir med afføring på, lyder det i sigtelsen.

Beskyldningerne mod de to mænd fremgår af en sigtelse, som anklager Ulrik Panduro søndag eftermiddag har læst op under et grundlovsforhør ved Retten i Holstebro.

Her blev sagens to sigtede varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. De nægter sig skyldige og har begge kæret sigtelsen til Vestre Landsret.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre af hensyn til sagens videre efterforskning.

Derfor ønsker Ulrik Panduro ikke at oplyse yderligere om, hvad der er kommet frem under retsmødet. Heller ikke relationen mellem de sigtede og offeret.

Volden mod manden blev ifølge sigtelsen begået ved slag med knytnæver, med en fastnøgle og et kosteskaft. Der er i den forbindelse rejst sigtelse efter straffelovens bestemmelse om såkaldt kvalificeret vold.

Det er to mænd på 51 og 55 år, der er sigtet i sagen. Ud over voldsparagraffen er der rejst sigtelse efter straffelovens paragraffer om frihedsberøvelse, trusler og blufærdighedskrænkelse.

Derudover er de sigtet for at have forsøgt at afpresse en fjerde mand. Ham ringede de til og afkrævede 20.000 kroner i forbindelse med mishandlingen af den 59-årige, lyder det i sigtelsen.

Midt- og Vestjyllands Politi modtog en anmeldelse i sagen søndag morgen klokken cirka halv fem, hvorefter de to formodede gerningsmænd blev anholdt.

/ritzau/