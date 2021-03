En fange gik i dag amok mod en uniformeret leder i Storstrøm Fængsel og efterfølgende tre fængselsbetjente.

Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Overfaldet sker i forbindelse med, at den indsatte bliver orienteret om en disciplinærafgørelse af lederen.

Den indsatte bliver gal over afgørelsen og slår lederen flere gange i hovedet.

Tre betjente kommer kollegaen til assistance. De bliver også slået på krop og i ansigt. Den ene får knækket nogle tænder. Alle fire medarbejdere er kørt på skadestuen.

Forbundsformand i Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, uddyber sagen til BT:

»Det er en person med banderelationer, der er meget uenig i afgørelsen i hans afsoningssag, og det ender så ud i, at han vælger at overfalde tre fængselsbetjente og en uniformeret leder. Det kan ske helt lavpraktisk på den måde, at vi jo skal omgås de indsatte, for vi skal jo håndtere dem dagligt. Og de har selvfølgelig også krav på at få den afgørelse, og det betyder at man skal i tæt kontakt med dem,« siger han.

Han fortæller, at det ikke er ualmindeligt, at der sker overfald på de ansatte i Storstrøm Fængsel. Det er dog usædvanligt, at det går ud over fire betjente.

Overfaldet stoppede, da det lykkedes andre fængselsbetjente at pacificere ham.

»Han bliver nedkæmpet helt fysisk, og så bliver han pacificeret og simpelthen sikret til en jernseng, der er boltet fast til gulvet. Der bliver han, indtil han ikke længere er til fare for sig selv og andre. Det kan lyde ret voldsomt, men der er simpelthen ikke andre muligheder,« fortæller Bo Yde Sørensen.

Den ene betjente har fået skader på tænderne, mens de andre har fået adskillige knytnæveslag i ansigtet og på kroppen. De psykiske skader kan dog være længere tid om at vise sig, fortæller forbundsformanden.

»Lige på den korte bane er min erfaring, at så er folk rimelig cool med det hele. Man skal bare have noget plaster på og så er man egentlig klar igen. Men på den lange bane kan der sagtens komme en reaktion,« fortæller han.

Den indsatte bliver nu overført til en anden afdeling.