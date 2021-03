Et uhyggeligt overfald er fundet sted på Vesterbro i Aalborg tirsdag eftermiddag.

En 22-årig mand blev opsøgt af to personer i sin lejlighed. Og her blev den 22-årige overfaldet med en 'metallignende' genstand af det to personer, hvoraf mindst den ene bar elefanthue.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Efter det dramatiske overfald i mandens eget hjem, hvor han blev slået i hovedet med den metallignende genstand, er han blevet kørt på skadestuen til behandling.

Politiet fik anmeldelsen om overfaldet klokken 15.52 tirsdag eftermiddag.

Og man forsøger nu at finde frem til de to gerningsmænd, som stod bag.

De to mænd beskrives på følgende måde:

Gerningsmand A:

Mand

180-190 cm høj

Iført elefanthue og sort dynejakke

Medbragte den metallignende genstand, som blev brugt ved overfaldet

Gerningsmand B:

Mand

Ca. 170 cm høj

Overskæg og skæg på hagen

Hvis man har set de to gerningsmænd, så vil politiet gerne høre nærmere.

De kan kontaktes på 114.

Endnu står den ikke klart, hvad status er på den 22-årige.