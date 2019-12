Fyns Politi efterlyser en mand, der er mistænkt for at have begået massivt hærværk mod 12 biler i Assens.

Politiet oplyser til B.T., at dækkene på bilerne er punkteret, og at det er sket natten til søndag. Der er tale om »groft hærværk«, og politiet ser meget alvorligt på sagen.

Fyns Politi vil gerne i kontakt med alle, der kunne have set noget natten til søndag, og har indtil videre fået en henvendelse fra en kvinde, der klokken 02:05 har set en mand, som hun mente punkterede et dæk.

Den mistænkte beskrives som ca. 30 år med mørkt, kort hår, 180 cm. høj, fedladen, iført joggingtøj med en rød Arsenal-tatovering på venstre arm.

Manden er tidligere set uden for værtshuset Færgegården i Assens.

Kvinden bag henvendelsen mente at have set ham punktere dæk.

»Så hvis der er nogen, der har set ham, eller han selv har lyst til at ringe og snakke med os, så er vi meget interesserede,« siger Fyns Politis vagtchef.

Alle der kunne kende manden, eller som har set noget, bedes ringe 114 og fortælle nærmere til Fyns Politi.