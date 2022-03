Torsdag formiddag blev en kvinde fundet død i den grønlandske by Sisimiut, og Grønlands Politi mener, at hun er blevet udsat for en forbrydelse.

Sagen efterforskes derfor som drab, siger efterforskningschef Jan Lambertsen til mediet KNR.

»Der er nogle spor, og der er nogle ting på gerningsstedet, og noget vi har fundet ud af, som gør, at vi nu er sikre på, at der er tale om en forbrydelse og derfor et drab,« siger han.

Det fremgår ikke, hvilke spor der er tale om, eller om der er mistænkte i sagen.

Torsdag formiddag modtog politiet en anmeldelse om, at der var blevet fundet en livløs kvinde i et område ved Kaaleeqqap Aqqutaa i Sisimiut.

Politiet afspærrede efterfølgende området.

Og der vil de kommende dage være en del politi tilstede i byen, fortæller Jan Lambertsen.

Opdateres...