Grønlands største privatejede koncern, Polar Seafood A/S, er ramt af en tragedie, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Det er Anders Jonas Brøns, stifter og medejer af virksomheden, der fredag omkom ved det, der formodes at være en ulykke.

68-årige Anders Jonas Brøns blev fredag fundet livløs i havnen i Aalborg ud for et restaurantskib på Vestre Havnepromenade.

Selv om der blev ydet førstehjælp, stod hans liv ikke til at redde, skriver avisen, der har fået en indsigt i en e-mail, som Polar Seafoods bestyrelsesformand har sendt til de ansatte.

'Det er med sorg og forfærdelse, at jeg må meddele dig, at Anders Brøns fredag den 7. november er afgået ved døden ved en drukneulykke i Aalborg. Det er ikke alene et chok og en menneskelig tragedie, men er også et stort tab for os alle i Polar Seafood, hvor han om nogen var drivkraften og inspiratoren bag virksomhedens start og udvikling,' skriver bestyrelsesformand Henrik Leth i e-mailen.

Torsdag aften deltog Anders Jonas Brøns ifølge avisen i en middag på restaurantskibet i Aalborg.

Der er intet, der tyder på, at en forbrydelse har fundet sted.

I september 2016 kom Anders Jonas Brøns på Berlingskes opgørelse over Danmarks rigeste.

»Vi har været både dygtige - men også heldige - og fået ansat nogle gode folk på vores kontorer i Grønland og Danmark. Og så har vi koncentreret os om forretning i fisk,« sagde Anders Jonas Brøns dengang til Berlingske Business.

Avisen skrev samtidig, at han dengang var god for flere hundrede millioner kroner.

Anders Jonas Brøns stammer fra bygden Arsuk i Sydgrønland, hvor forældrene drev en købmandsbutik.

Sammen med Hans Pavia Egede skabte han i 1984 Polar Seafood. Hans Pavia Egede trådte senere ud af virksomheden og parløbet har siden været delt med Jens Salling, der købte sig ind i selskabet. Polar Seafood ejer adskillige fiskefabrikker, fabrikstrawlere og fiskeskibe og har en milliardstor omsætning og eksport.