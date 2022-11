Lyt til artiklen

Bilister på sydmotorvejen ved Guldborg fik sig tirsdag lidt over middag et usædvanligt syn.

Her løb der nemlig en gris rundt på vejbanen.

»Den faldt ud af en hestetrailer, og så har den ikke kunne komme væk fra vejen på grund af nødsporet,« forklarer vagtchef ved Sydsjællands Politi, Jakob Jensen og fortsætter:

»Nu ved jeg ikke, hvad den vejer, men det er farligt for trafiksikkerheden, at have den løbende rundt.«

Det, samt skaderne, som grisen pådrog sig, da den faldt ud af hestetraileren, gjorde, at politibetjentene på stedet blev nødt til at aflive den med deres tjenestepistol.

Den ubudne gæst på vejbanen har ikke givet nogle større trafikale gener.