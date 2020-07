Hvad der skulle have været en almindelig arbejdsdag for to ansatte i et supermarked i Risskov, endte i stedet mere dramatisk.

For Østjyllands Politi fik torsdag klokken 12.15 en anmeldelse via 112 om, at en ansat var blevet dårlig og faldet om.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Anmeldelsen gik på, at den ansatte var faldet om på grund af en kemisk blanding, som både politi og brandvæsen derfor rykkede ud til.

Arkivfoto af rengøringsmidler. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Arkivfoto af rengøringsmidler. Foto: Kristian Djurhuus

Da politi og brandvæsen nåede frem, viste det sig, at der var sket et uheld under en rengøring, hvor to kemikaler var blevet blandet sammen.

Blandingen havde udviklet så grim en lugt, at de ansatte var blevet dårlige, hvorfor de måtte køres på skadestuen til kontrol.

De to ansatte var dog umiddelbart ikke kommet noget til på trods af den grimme lugt.

Brandvæsnet sørgede derfor blot for, at der blev luftet godt ud, inden de igen kunne forlade stedet.