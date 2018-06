En brand på Grenaa Rådhus natten til onsdag var så omfattende, at rådhuset er lukket indtil videre.

Kort før klokken fire natten til onsdag udbrød der brand på rådhuset i Grenaa. Brandvæsenet rykkede ud og slukkede ilden, men røgskaderne er så omfattende, at medarbejderne har fået at vide, at de ikke skal møde på arbejde onsdag.

Det skriver TV2 Østjylland, som har talt med en kommunikationsmedarbejder i Norddjurs Kommune.

»Arbejdet er i gang derude, og der er en del røgskader. Vi har bedt medarbejderne om at blive hjemme i dag,« siger Mathilde Loft Nørgaard til tv-stationen.

Onsdag morgen er ilden slukket, og det er endnu uvist, hvordan den er opstået.

Det er endnu uvist, hvordan branden er opstået, men Østjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at man undersøger, om den kan være påsat.

Rådhuset er spærret af, mens politi og brandvæsen laver en brandstedsundersøgelse.