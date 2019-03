»'Er det her virkeligt? Sker det her faktisk?'«

Da italienske Gregorio Montefameglio - der de seneste år har boet og studeret i Danmark - sent mandag aften var på vej hjem, lagde han pludselig mærke til en besynderlig lyd, der kom fra Grøndalsparken i Vanløse.

Et lyd, der lød som gråd fra et menneske. Et meget lille menneske.

Da han besluttede sig for at undersøge den nærmere og fulgte lyden, førte den ham - ifølge hans forklaring - til et lille spædbarn, der lå svøbt ind i forskelligt materiale og gemt væk i skyggerne på en cykelsti ved parken.

»Hun lå helt forladt, og hun græd desperat,« fortæller 25-årige Gregorio Montefameglio.

Det var tirsdag morgen, at Københavns Politi oplyste, at man aftenen forinden havde fundet et spædbarn, der var blevet efterladt nær krydset mellem Grøndals Parkvej og Gudenåvej.

Man leder nu efter moderen til den lille pige, der formodes at være mellem blot nul og fem dage, ligesom man efterlyser vidner, der har set noget.

Politiet har tidligere fortalt, at det var en tilfældig borger, der fandt spædbarnet, og til B.T. forklarer Gregorio Montefameglio, at det var ham, der var den borger.

25-årige Gregorio Montefameglio fandt som den første det efterladte spædbarn. Foto: Privatfoto Vis mere 25-årige Gregorio Montefameglio fandt som den første det efterladte spædbarn. Foto: Privatfoto

Han var sent mandag aften på vej hjem til sin lejlighed, der ligger lige ved parken, da han besluttede sig for at sætte sig på en bænk, mens han talte i telefon med sin kæreste.

Det var mens, han sad der, at han hørte den lille piges gråd første gang.

Efter han havde fundet pigen, ringede han med det samme til alarmcentralen:

»Jeg løftede hende op og tog hende med mig ind i min lejlighed for at give hende noget varme,« fortæller Gregorio Montefameglio.

Imens havde han hele tiden kontakt med alarmcentralen, som gav ham råd til, hvad han skulle gøre.

»Hun var kold. Meget kold. Så vi svøbte hende ind i nogle tæpper, så hun kunne få varmen, men vi gav hende ikke noget mad, for vi vidste ikke, om der måske var noget, hun ikke kunne tåle,« fortæller han.

Efter ganske kort tid - blot nogle minutter - dukkede en ambulance op hjemme hos ham og hans bofælle, der også var hjemme, tog den lille pige med på hospitalet.

»Det hele gik så hurtigt. Det var en mærkelig situation, for Danmark er ikke ligefrem et land, hvor man finder børn efterladt midt på fortovet, så jeg tænkte bare: 'Er det her virkeligt? Sker det her faktisk?',« forklarer Gregorio Montefameglio.

Før mandagens oplevelse havde han ikke megen erfaring med børn, og slet ikke med småbørn, så han takker for de råd, han fik over telefonen fra alarmcentralen.

Nu håber han bare, at den lille pige kommer til at klare sig godt, efter hun fik en hård start på livet.

»Det vil være interessant at se, hvordan hun vil klare sig i fremtiden, når man tænker på den svære udfordring, hun allerede har stået overfor i sin første levetid,« siger han.

Den lille pige har det ifølge politiet efter omstændighederne godt.

Københavns Politi opfordrer alle, der ved noget om sagen, til at kontakte politiet på telefon 114.