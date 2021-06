»Jeg er ked af, hvad der skete. Jeg kan ikke genkende mig selv i det, jeg har gjort.«

Sådan lyder det fra en 32-årig mand, der tirsdag i retten tilstår en forfærdelig forbrydelse mod sin egen gravide kæreste, der var 22 uger henne.

Det hele skete natten til 10. august sidste år. Efter den 32-årige mand havde været på toilettet, overfusede han sin kæreste, fordi hun ville gennemlæse alt i hans telefon. Det ville den 32-årige mand dog ikke finde sig i, og så gik alting galt.

Han tog en kokkekniv og slog den 31-årige kvinde ihjel med minimum 95 stik i i både ansigtet og på kroppen. Det skriver JydskeVestkysten, der har fået indsigt sigtelsen.

Efter det drabelige overfald forlod den 32-årige mand lejligheden i Kolding, kun iført underbukser og en T-shirt, og gik hjem til sin mor. Han lod kvinden ligge på ryggen i lejligheden, uvidende om hun var levende eller død.

Det var den 32-årige mands mor, der ringede efter politiet, da han fortalte, hvad han havde gjort. Det fik manden til at hente en kniv fra moren køkken. Han ville begå selvmord.

Den 32-årige mand fortæller desuden i retten, at forholdet med den 31-årige nu afdøde gravide kæreste ikke var gået godt op til hændelsen. Han fortæller også, at han op til drabet hørte stemmer, der bad ham slå ihjel og tage livet af sig selv. To mentalundersøgelser af manden erklærer ham dog 'ikke-sindssyg' og 'uden tegn på sindssygdom'.

Sagen er endnu ikke afgjort og kører lige nu ved retten i Kolding. Dommen skal først afsiges 22. juni, da dommeren havde brug for ekstra tid til at tænke sig om. Anklageren går dog efter 14 års fængsel.