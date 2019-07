Gravide Camilla bor i Farum Midtpunkt, men hun tør ikke forlade sit hjem i aftentimerne. Nu flytter hun derfra.

For 28-årige Camilla er der ikke nogen tvivl. Hendes kommende søn skal ikke vokse op i Farum Midtpunkt, efter hun gentagne gange har oplevet at blive truet og kaldt skældsord af en gruppe unge mænd.

»Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte,« indleder Camilla, da B.T. taler med hende.

»Der bliver solgt hash på fællesarealerne og legepladserne. Min opgang stinker ofte så meget af hash, at det trænger ind i min lejlighed, og jeg tør ikke forlade mit hjem i aftentimerne, fordi jeg er bange for, at de skal bryde ind,« fortæller Camilla, der ønsker at være anonym af hensyn til sin egen sikkerhed. B.T. er bekendt med hendes rigtige identitet.

Ballademagere tager magten Problematikken i Farum Midtpunkt er langt fra enestående. I foråret kunne B.T. fortælle en lang række historier om den københavnske bydel Brønshøj, hvor en gruppe unge mennesker ifølge beboere havde taget magten i området.

Bor du i området, og har har du haft lignende oplevelser? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Camilla er bare én af mange, som B.T. har talt med, der er frustreret over, at en gruppe unge mænd af udenlandsk herkomst angiveligt står bag åbenlys hashsalg, chikane og trusler i området omkring Farum Midtpunkt. Fredag stod 27-årige Josefine Sørensen frem og fortalte, at hun desperat forsøger at finde et nyt sted at bo, efter hun tilsyneladende er blevet truet med tæsk af de unge mænd.

Og den oplevelse er ifølge Camilla langt fra et enestående tilfælde.

»Lige siden jeg flyttede hertil i 2017, har jeg oplevet, at der er blevet råbt 'luder' og 'danskerluder' efter mig, og jeg har også været ude for, at de har fulgt efter mig, når jeg har gået med mine hunde. Jeg var helt bange for, at de skulle overfalde mig,« siger Camilla, der er næsten seks måneder henne i sin graviditet, og tilføjer:

»Der bliver jævnligt taget i mit dørhåndtag på forskellige tidspunkter om både dagen og natten.«

Boligselskabet: Det har været værre Ifølge Kurt Rytter, der er kunde- og regnskabschef i KAB, som administrerer Farum Midtpunkt, er man bekendte med, at der løbende har været udfordringer i området, men man mener ikke, at problematikken aktuelt er større end tidligere. »Vi har selvfølgelig et tæt samarbejde med politiet og kommunen for at følge op på de forhold, der har været, men efter vores opfattelse er det ikke værre for tiden, end hvad man tidligere har været bekendt med,« siger han. »Tværtimod kan vi se i døgnrapporterne, at der er færre problemer aktuelt, end der af og til har været. Vores alarmklokker siger ikke, at det går den forkerte vej,« siger han videre. Du kan læse det fulde svar her.

Flere af de personer, som B.T. har talt med, fortæller uafhængigt af hinanden, at der er tale om en gruppe unge mænd i alderen 20-30 år.

»Nu har jeg endelig fået en ny lejlighed. Mit barn skal ikke vokse op sådan et utrygt sted. Jeg mener slet ikke, det vil være forsvarligt at lade ham vokse op her,« siger hun.

Boe: Det er et mareridt, men jeg flytter ikke

Boe Kenth kender hverken Camilla eller Josefine Sørensen, som B.T. kunne fortælle om fredag. Alligevel minder deres oplevelser utrolig meget om hinanden.

For ligesom de to kvinder er Boe også dagligt vidne til det, der ifølge ham er salg af hash, chikane og trusler, men i modsætning til de to andre ønsker 59-årige Boe Kenth ikke at flytte fra området.

Og hvorfor skulle han også det, spørger han selv retorisk.

»Jeg har boet her i 30 år, og jeg kan godt lide at være her. Det er da ikke mig, der skal flytte. Men hashsalget er faktisk et mareridt, og jeg bor ikke langt fra, hvor de typisk står og sælger,« siger Boe Kenth.

Bor du i området, og har har du haft lignende oplevelser? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Tidligere har han selv været i konfrontation med nogle af de unge mænd, der ifølge ham og de andre beboere står bag hashsalget, og det endte ifølge Boe Kenth i ren chikane.

»De råber efter mig, når jeg er ude og gå med min hund, og så sent som onsdag aften fik jeg smadret min terrassedør med en sten,« siger Boe Kenth, der kender flere, som har valgt at flytte fra stedet på grund af problematikken.

Boe Kenths smadrede terrassedør. Han ved ikke, hvem der står bag, men han er overbevist om, at der er tale om chikane. Vis mere Boe Kenths smadrede terrassedør. Han ved ikke, hvem der står bag, men han er overbevist om, at der er tale om chikane.

Politiet: Vi har fokus på Farum Midtpunkt

Hos Nordsjællands Politi er man bekendt med de udfordringer, der er i Farum Midtpunkt, men fortæller, at en massiv indsats over foråret efter deres opfattelse har taget toppen af den uro og ballade, der har været.

»Vi ved, at der var meget åbenlys hashandel derude, og det er meget mindre i dag. Men vi ved også, at det er et tilbagevendende problem, og det har været en kendt udfordring i Farum Midtpunkt i mange år,« siger politiinspektør Carsten Spliid og tilføjer:

»Men det kan sagtens være, at når nu det er blevet godt vejr, at de er blevet mere synlige, så jeg kan godt bekræfte, at der bliver handlet med narko i og omkring Farum Midtpunkt, men det altså et markant mindre problem i dag, end det var for et halvt år siden.«

Jeg har talt med en lang række beboere, der føler sig utrygge i området og som enten er ved at flytte eller overvejer det. Hvad vil du sige til dem?

»Hvis de er utrygge, så håber jeg virkelig, at de har henvendt sig til kommunen eller ringet til politiet, så de kan fortælle os, hvor problemet er. Men vi har fokus på Farum Midtpunkt, og vi er til stede derude,« siger Carsten Spliid, der samtidig understreger, at 'ingen skal føle sig utrygge i området'.