Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søværnets Dykkertjeneste blev torsdag sat ind i jagten på gerningsvåbnet i drabssagen på den 37-årige kvinde fra Holbæk.

Kun 300-400 meter fra den parkeringsplads, hvor den gravide kvinde blev brutalt myrdet i sin bil, ledte dykkere med metaldetektorer i en sø efter den kniv, som politiet mener, blev brugt til drabet.

Søen ligger inde på Østre Kirkegårds område i den del, der bliver kaldt for naturkirkegården.

Specialenheden fra Søværnet startede arbejdet torsdag morgen og fortsatte frem til frokost.

Det skriver sn.dk.

Til B.T. fortæller Midt- og Vestsjællands Politi, at de også var til stede, og at det er dele af efterforskningen i drabssagen, der nu har ført dem mod den lille sø.

»Vi mangler gerningsvåbnet, så det var formålet med aktionen,« lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi kommunikationsafdeling.

Fra Plejehjemmet Samsøvej, hvor kvinden blev dræbt, går der en sti direkte forbi kirkegården og den lille sø.

Soldaterne søger i søgen efter gerningsvåbnet. Vis mere Soldaterne søger i søgen efter gerningsvåbnet.

Søværnets Dykkertjeneste forsøger at finde den kniv, der blev brugt til at dræbe den 37-årige gravide kvinde. Vis mere Søværnets Dykkertjeneste forsøger at finde den kniv, der blev brugt til at dræbe den 37-årige gravide kvinde.

»Det er ud fra oplysninger, der er kommet frem i efterforskningsarbejdet, at det kunne være interessant at kigge der, nærmere kan jeg ikke komme det, »lyder det fra politiet.

Det er første gang, at man i efterforskningen har fået assistance fra Søværnets Dykkertjeneste. Men om de fandt noget i den lille sø, det ønsker politiet ikke at oplyse.

En 24-årig mand og 32-årig kvinde sidder varetægtsfængslet i sagen.

De er begge sigtet for manddrab ved torsdag 3. november mellem klokken 23.00 og 23.15 på parkeringspladsen ud for plejecenteret at have dræbt den 37-årige gravide kvinde med adskillige knivstik i halsen, kroppen og benene, ligesom hun fik halsen skåret over.

Ifølge sigtelsen var drabet aftalt over beskedtjenesten WhatsApp mellem de to anholdte. Af sigtelsen fremgår det, at den 24-årige mand udførte drabet, mens den 33-årige kvinde skulle have tilskyndet ham til det.

Både den dræbte og de to sigtede er af afghansk afstamning.

De sidder begge varetægtsfængslet frem til 3. januar 2023.