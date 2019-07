I forsøget på at løse en 36 år gammel kriminalsag åbnede retsmedicinere torsdag et gravsted ved Peterskirken i Rom.

Det var det næsten 200 år gamle gravsted tilhørende den danske prinsesse Charlotte Frederikke.

Prinsessen, der var mor til Kong Frederik den Syvende, døde i Rom i 1840. Men det var i jagten på en helt anden kvinde, at graven blev blotlagt.

Den 22. juni 1983 forsvandt den 15-årige pige Emanuela Orlandi, der boede i Vatikanstaten, på vej hjem fra musikundervisning.

Efterlysningen af den 15-årige teenager, der forsvandt i juni 1983.

Siden har ingen set hende. Men Emanuela Orlandis familie er overbevist om, at hun blev bortført. Med jævne mellemrum dukker der stadig nye oplysninger og rygter op om den unge piges forsvinden.

Sagen har været genstand for utallige konspirationsteorier. Blandt andre at pigen skulle være blevet bortført af den kriminelle gruppe Magliana-banden i et forsøg på at afpresse pavestaten for penge.

Ifølge Kristeligt Dagblad havde familien fået et tip om, at de skulle lede efter hendes lig på den kirkegård, ‘hvor englen viser vej’.

Det kunne passe på prinsesse Charlotte Frederikkes grav, hvorfor familien havde ansøgt Vatikanet om tilladelse til at åbne graven.

Familien til Emanuela Orlandi havde fået at vide, at de skulle lede efter hende 'under englen'.

Emanuela Orlandis forsvinden er et mysterium, som optager den italienske nation. Derfor var både retsmedicinere, familien til den forsvundne pige, repræsentanter for Vatikanet og pressen til stede, da den tidligere danske prinsesses grav torsdag morgen blev åbnet.

Men retsmedicinerne fandt ingen spor efter Emanuela Orlandi i graven.

Og de fandt heller ingen spor efter Charlotte Frederikke. For gravstedet var tomt, fortalte broderen til den forsvundne teenager, Pietro Orlandi, efterfølgende til den italienske avis Il Messaggero.

»Jeg regnede med alt, men ikke, at det var tomt,« sagde han, og nu vil han ifølge Kristeligt Dagblad fortsætte sin eftersøgning.