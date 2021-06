Fem hængelåse har i 30 år værnet om to meget sjældne granater i Hirtshals.

Men i weekenden, der blev de klippet op af ukendte gerningsmænd, der brød ind på museet og tog de to granater med sig.

Granaterne er de eneste af sin slags i hele verden, og formanden for Bunkergruppen i Hirtshals håber, at granaterne finder vej tilbage til bunkeren igen, skriver TV 2 Nord.

I 1995, der fandt granaterne første gang vej til Bunkergruppen, da de blev doneret af Jyske Artilleri på Skivekaserne. Siden er de altså blevet bunkermuseet helt store varemærke.

Præcis ligesom man i Hanstholm kan fremvise store kanoner og historien om Olsen Banden, og man i Frederikshavn har de originale Niels Juels kanoner, der stadig står i bunkerne.

Så selvom granaterne ikke har nogen værdi for tyvene, så betyder de altså meget for museet. Derfor er museet også klar med en findeløn på 1000 kroner til dem, der kan bidrage til opklaringen af indbruddet og hjælpe med at få granaterne tilbage.

»Hvis man ved, hvor de er, eller hvis man ligefrem er gerningsmanden, så er min opfordring: tag de her granater og kør dem ned på tankstationen, eller læg dem nede på havnen eller nede ved iskiosken,« siger Flemming Hammer, der er formand for Bunkergruppen Hirtshals til TV 2 Nord og forsætter:

»Lad være med at smide dem væk, lad være med at grave dem ned. Så er det bedre, at man tager granaterne, og stiller dem et sted, hvor vi kan finde dem igen,«