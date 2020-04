En 15-årig pige blev søndag aften udsat for blufærdighedskrænkelse i en lejlighed på Jettesvej i Brabrand.

Det oplyser Østjyllands Politi i et uddrag af døgnrapporten.

Den 15-årige var taget op i lejligheden for at købe hash, og da hun ankom spurgte en mand i lejligheden, om hun ville blive og sove. Da hun takkede nej sagde, at hun ikke ville få lov at gå foreløbig.

Den 15-årige har ifølge politiet forklaret, at manden befølte hende på brysterne og lagde hende ned. Da hun satte sig op igen, tog han fat i hendes ben. Hun bad ham flere gange om at stoppe, men det ville han ikke.

Inden pigen gik alene om i hash-lejligheden, havde hun fortalt sin venindes mor, at hun skulle hente noget, og at moren skulle ringe til politiet, hvis ikke hun var tilbage inden for ti minutter. Det gjorde venindens mor.

På et tidspunkt ankom en anden mand til lejligheden, og den første lod herefter den 15-årige være. Begge mænd hoppede ud af vinduet, da politiet ankom og brød døren ind. I lejligheden fandt de pigen, som herefter afgav forklaring til politiet.

Manden der gramsede på hende beskrives som:

Mellemøstlig af udseende, 23 år, 170-180 cm høj, muskuløs kropsbygning, brun hud og brune øjne, sort, karseklippet hår, fuldskæg og overskæg. Han talte en blanding af arabisk og engelsk og var iført sort T-shirt, sorte joggingbukser og hvide strømper. Han havde ingen sko på, da han sprang ud af vinduet. Personer, der kan have oplysninger om manden, kan ringe til Østjyllands Politi på tlf 114.