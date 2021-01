Det er tidligt lørdag morgen ikke muligt at køre over grænsen mellem Tyskland og Danmark ved Kruså.

Sydjyllands Politi oplyser, at der er spærret i begge retninger.

»Tysk politi har meddelt, at en særtransport, der skulle foretage en vendemanøvre på tysk side, er kørt i stykker med ødelagt kobling,« lyder det på Twitter.

I første omgang blev det meldt ud, at det kun drejede sig om udkørsel fra Danmark, men det viste sig siden, at der var blevet blokeret for trafikken både ind og ud af Danmark.

Opdateres...