Faderens pung på et køkkenbord og hans træsko stående efterladt på gulvet i gangen.

De uvante syn gjorde med det samme sønnen til den dræbte møntsamler Kiehn Andersen urolig, da han en aprilmorgen sidste år var hastet til sin fars brandskadede hus i Ruds Vedby på Vestsjælland.

Det fortalte sønnen, da han onsdag formiddag var indkaldt som vidne i retten i Næstved.

Her er to mænd tiltalt for to rovmord - blandt andet på den 68-årige møntsamler - hvor der bagefter blev stukket ild på ofrenes huse.

»Min faster ringede tidligt om morgenen og fortalte, at hun fra en genbo havde hørt, at der var brand i min fars hus. Jeg kørte straks af sted, og undrede mig både over træskoene og pungen på køkkenbordet. Han lagde ellers altid straks sin pung og nøgler ned i tredje skuffe i køkkenbordet, når han kom hjem,« forklarede sønnen i vidneskranken.

»Jeg tænkte med det samme, at hvis han ikke var der, så havde han ikke gjort det frivilligt,« tilføjede sønnen.

Med tårer i øjnene og grøde i stemmen fortalte han med besvær, hvordan han havde overværet, da faderens lig senere blev fisket op fra Blæsinge Grusgrav.

»Jeg gik i chok. Alt blev sort. Der kom nogle betjente og fortalte det. Så gik alt bare ned. Jeg blev kørt i ambulance til psykiatrisk skadestue, og var sygemeldt i op til to måneder. Jeg tabte mig 15-20 kg i løbet af kort tid og kunne hverken spise eller sove.«

»Det var forfærdeligt. Både det at han blev taget fra os så hurtigt og uventet, og også den brutalitet, det var sket med. Det syntes jeg var rigtig ubehageligt,« tilføjede sønnen, der stadig er i psykologbehandling og må bruge sovepiller.

Den 20. april sidste år blev en 68-årig møntsamler dræbt i sit hjem i Ruds Vedby. Efterfølgende brændte gerningsmændene huset af. Fem dage senere blev hans lig fundet i Blæsinge Grusgrav ved Slagelse. To mænd er nu tiltalt for drabet samt drabet på en 80-årig mand i Vemmelev, hvis hus også efterfølgende blev brændt af.

Drabene fandt ifølge tiltalen sted i Ruds Vedby og i Vemmelev for godt et år siden. De tiltalte på hhv. 35 og 43 år nægter sig skyldige.

Det første drab fandt sted om aftenen den 20. april i Ruds Vedby. Her var offeret den 68-årige møntsamler Kiehn Andersen, der blev banket ihjel - eller med anklageskriftets ord dræbt "med massiv stump vold".

Efter drabet på den ældre mand satte gerningsmændene ild til til hans hus på Kalundborgvej 34.

Ifølge anklageskriftet kørte de to mænd liget til Blæsinge Grusgrav ved Slagelse. Her stak de det i maven med en aflang spids genstand og fyldte den døde mands tøj med sten. Derefter kastede de liget i en sø, hvor det sank til bunds.

Tilsyneladende var der tale om et rovmord. De to mænd er i hvert fald også tiltalt for at have stjålet den 68-åriges kostbare møntsamlinger samt to gevær-etuier med tre haglgeværer.

Knap to måneder senere trængte de to mænd ifølge anklageskriftet den 16. juni om morgenen desuden ind i Poul Frank Jørgensens hjem i Vemmelev og skar halsen over på ham.

Den 80-årige mand fik et seks centimeter dybt snit i halsen, der skar den store halspulsåre over. Desuden blev han stukket ti gange i ryggen med en eller flere knive.

De to mænd efterlod liget i soveværelset, hvorefter de ifølge tiltalen hældte brandbar væske ud i huset på Slagelse Landevej 108, som de så stak i brand.

Foruden de to drab, brandstiftelse, tyveri og usømmelig omgang med lig er mændene tiltalt for røveri, røveriforsøg, bedrageri og flere tilfælde af overtrædelse af våbenloven.

De to mænd blev anholdt i juni sidste år, og har siden siddet varetægtsfængslet. Ved grundlovsforhøret i juni sidste år erkendte den 43-årige nu tiltalte sig skyldig i drabene, men den tilståelse har han siden trukket tilbage.