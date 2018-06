En mor til en 15-årig dreng, der er sigtet for at være en af flere unge, der har begået gruppevoldtægt af unge piger, mistænker, at der ligger racisme bag beskyldningerne.

Det fortæller moren i et interview med Radio24syv, hvor hun opløst i gråd giver udtryk for, at hun på ingen måde tror, at hendes dreng, den eneste søn, kan have fundet på at forgribe sig mod en pige, sådan som politiet mistænker.

»Jeg græder, når jeg tænker på ham. Jeg har kun ham. Han er rigtig sød og høflig, og han laver ikke ballade,« lyder det grædende på besværet dansk.

»Lige pludselig kommer politiet og tager ham. Nu vil jeg forstå hvorfor. Jeg synes, det er mærkeligt. Måske er hun racist eller har noget imod udlændinge,« fortsætter hun.

Ifølge Radio24syv, der har fået indsigt i udskrifter fra Grundlovsforhør i sagen, er der tale om en gruppe på op til otte drenge, der ifølge politiets mistanke har deltaget i de seksuelle overgreb mod mindst fire piger. To af pigerne er mindreårige.

Alle de mistænkte har anden etnisk baggrund end dansk og har således tyrkisk- eller arabisk-klingende navne, mens den ene pige har et dansk navn og en anden har et afrikansk navn, ifølge radiostationen.



Et af forholdene, drengene er sigtet for, er, at de den 16. oktober skal have tiltvunget sig oralsex ved at fastholde den ene piges hoved for derefter at have presset deres lem ind i munden på hende.

En anden episode, 18. november, skal drengene ifølge mistanken have tvunget pigen op på den ene sigtedes værelse, fordi hun skulle give ‘en sutter,’ som det er formuleret ved Grundlovsforhøret ifølge Radio24syv.

Ifølge moren til den ene sigtede, kender alle involverede i sagen hinanden. Drengene bor klods op ad hinanden, og pigen går på samme skole.

Seks af drengene sidder varetægtsfængslet i surrogat. To er 14 år og er som mindreårige i kommunens varetægt.

Torsdag stod en far til en anden sigtet 15-årig frem i B.T. og fortalte, at han tror på sin drengs uskyld, blandt andet med argumentet, der ikke er tale om voldtægt, hvis man er sammen med en pige hjemme hos hende. LÆS MERE VED AT KLIKKE HER.