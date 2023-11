»Det var super dumt og pisse pinligt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det.«

Grædende og med lav stemme indrømmede en 51-årig mand mandag eftermiddag i byretten i Lyngby, at han som mellemleder i energiselskabet Ørsted havde gjort sig skyldig i bestikkelse.

Under en telefonsamtale med en direktør i det store, sydkoreanske stålfirma Taewong Co. Ltd. bad han 24. april 2019 om diskret at få en kuvert med et ukendt antal eurosedler.

Pengene skulle betales, uden at andre vidste det.

»Jeg vil bede dig forberede en konvolut til mig. Euro vil være bedre end dollar. Jeg kan få den senere, når vi er alene sammen,« sagde den danske mellemleder til den sydkoreanske forretningsforbindelse ifølge en udskrift af samtalen, som politiets anklager læste op i retten.

Mellemlederen fra Ørsted vidste ikke, at direktøren i den anden ende optog samtalen.

Det stod ham først smerteligt klart, da han et par dage senere var landet igen i Danmark og mandag morgen mødte på arbejde i Ørsted.

»Jeg blev fra morgenstunden kaldt ind til et møde og fik at vide, at jeg med det samme var bortvist. Jeg fik en flyttekasse og måtte pakke mine ting med det samme,« forklarede mellemlederen grådkvalt foran dommeren i Lyngby.

Ifølge den 51-årige mands egen forklaring modtog han aldrig nogen penge fra modparten.

Men i juridisk forstand er alene det at bede om pengene (eller at tilbyde dem) tilstrækkeligt til at blive dømt for bestikkelse.

Mellemlederen havde titel af senior commodity contract manager med ansvar for blandt andet at forhandle leverandøraftaler om flanger (stålringe med huller til bolte, red.) og andre komponenter til vindmøller fra den danske energigigant.

Han kendte det sydkoreanske selskab fra sin tidligere ansættelse i Vestas, og skulle sammen med tre kolleger fra Ørsted sikre sig, at koreanernes kvalitet var god nok til, at firmaet kunne komme i betragtning til et udbud om at levere flanger til Ørsteds vindmøller.

Den forretning kunne have en værdi på mange millioner for sydkoreanerne, og derfor mente anklageren i sagen – chefkonsulent Ulla Greibe fra Nordsjællands Politi – også, at det måtte have stået begge parter klart, at der skulle være et betydeligt beløb i euro i den konvolut, som danskeren forlangte.

»Jeg vidste, at der blev svindlet med stålkvaliteten, som de ikke havde styr på. Jeg vidste, at kvaliteten ikke ville være god,« forklarede Ørsteds tidligere medarbejder om baggrunden for sit ulovlige ønske om at få returkommission.

Da den 51-årige uforbeholdent erkendte i retsmødet, kunne sagen afvikles som en hurtig tilståelsessag. Her besluttede dommeren at udmåle en straf på fire måneders betinget fængsel til mellemlederen.

B.T. har tidligere spurgt Ørsted om en kommentar til sagen. Her lød svaret blandt andet:

»Vi kan ikke kommentere på den konkrete sag, men vi kan overordnet sige, at vi altid arbejder på at forbedre vores interne kontrolsystem for at fange sager, hvor nuværende eller tidligere medarbejdere ikke opfører sig i tråd med vores adfærdskodeks.«