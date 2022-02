Det var en grædende kvinde, der på grund af reglerne i en retssal ikke måtte give sin søn et kram.

Dommeren havde netop besluttet at varetægtsfængsle hende i fire uger. Og hun måtte derfor fra afstand tage afsked med sin søn og ægtemand, der var mødt op til grundlovsforhøret.

Og som troligt havde ventet udenfor, mens hun for lukkede døre have forklaret, hvordan hun oplevede den episode, der nu har sendt hende bag tremmer.

Kvinden er sigtet for drabsforsøg – subsidiært grov vold – og det var med denne sigtelse i hånden, at anklageren fra Københavns Politi torsdag formiddag argumenterede for, at kvinden skulle varetægtsfængsles.

Det er nemlig politiets mistanke, at den 53-årige kvinde tirsdag aften omkring 21.30 stod bag et knivstikkeri på en adresse på Nordre Fasanvej.

Her skulle hun ifølge politiet havde stukket en 62-årig mand i ansigtet et ukendt antal gange, hvorefter hun to gange skulle have slået ham i ansigtet med et askebæger og et stearinlys.

Onsdag ved 18-tiden rykkede politiet ud for at anholde kvinden på hendes adresse, ligesom de blå blink også var til stede på det formodede gerningssted på Nordre Fasanvej.

I den forbindelse oplyste vagtchefen ved Københavns Politi, at en mand var blevet kørt på hospitalet.

Men at det ikke var tale om alvorlig tilskadekomst.

Ifølge B.T.s oplysninger er den sigtede kvinde og det påståede offer bekendte.

Hvad, politiet konkret bygger sin mistanke om drabsforsøg på, blev fremlagt bag de lukkede døre. Og det er derfor også uvist, hvad det skulle have ledt til det påståede knivstikkeri.

Sikkert er det dog, at den sigtede kvinde i retten fremstod med et blåt mærke i ansigtet. Og at hun virkede dybt rystet over sagen.

Hun nægtede sig skyldig og ville for retten gerne afgive forklaring.

Alligevel blev det besluttet, at kvinden, der ifølge B.T.s oplysninger ikke er tidligere straffet, skal sidde varetægtsfængslet i foreløbigt i fire uger.

Dommeren vurderede nemlig, at der var begrundet mistanke for i hvert fald grov vold.

Og at kvinden på fri fod vil kunne påvirke efterforskningen af sagen.