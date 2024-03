Kollegaen til en pædagog, der er tiltalt for overgreb på børn, var grådkvalt, da hun torsdag afgav forklaring i Retten i Holbæk.

Her forklarede hun, hvordan det var hende, der politianmeldte den 48-årige mand til politiet.

Han er tiltalt for blufærdighedskrænkelse og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje af børn i institutionen, der ligger i Holbæk Kommune. Anklager, som han nægter sig skyldig i.

Kollegaen havde flere gange set ham begå det, som hun mente, var blufærdighedskrænkelser af børn i institutionen.

Læs også Pædagog i retten for børneovergreb: 'Gjorde sig umage for ikke at være alene med børn'

Men fordi hun var ny på arbejdspladsen og ikke følte sig tryg, havde hun ikke fortalt sine andre kollegaer om oplevelserne, forklarede hun torsdag i retten.

Hendes vidneudsagn blev kortvarigt afbrudt af gråd, da hun fortalte om sine overvejelser omkring at fortælle de andre om hændelserne.

»Jeg var jo lige startet. Hvem er jeg også at komme og anklage folk på den måde?«

Det ændrede sig dog en tidlig morgen i august 2023.

Hun passede børnene i institutionen, imens den tiltalte var i gang med at lægge et barn til at sove uden for stuen.

Da hun efterfølgende så til barnet, fandt hun det, som hun opfattede som tegn på overgreb.

Kvinden forklarede grædende om de tanker, hun gjorde sig om kontakte politiet.

»Jeg havde det af helvedes til. Jeg havde jo haft nogle andre oplevelser, og derfor fik jeg mistanke til ham. Men jeg følte mig ikke tryg i at sige det til de andre.«

Sammen med en kollega lavede hun en indberetning af episoden, men grundet de tidligere oplevelser med den nu tiltalte valgte hun også at anmelde sagen til politiet.

»Nu er jeg slet ikke i tvivl længere, om at der er foregået noget, der ikke skal foregå. Nu skal jeg gøre noget. Nu har jeg tiet stille længe nok,« fortalte kvinden, at hun havde tænkt op til, at hun ringede til politiet.

Lidt over en uge efter anmeldelsen blev den 48-årige anholdt. Her blev han sigtet for to af de fire overgreb, han nu er tiltalt for at have begået mod børn i institutionen.

Der er afsat tre retsdage i sagen.

Udover påstand om fængselsstraf har anklageren rejst påstand om, at den tiltalte skal frakendes retten til at beskæftige sig med børn under 18 år i forbindelse med job eller fritidsaktiviteter.

Der forventes at blive afsagt dom 13. marts.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du lytter til podcast.