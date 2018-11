Anklager vidste godt, hun havde løjet i retten, og at den var gal. Men forsøgte at dække over det.

Selv om det er to år siden, at forhenværende anklager Trine Sorgenfri løj over for dommere og forsvarer i Østre Landsret, påvirker minderne om de dage omkring 1. oktober 2016 hende fortsat.

Tirsdag kæmpede den 45-årige kvinde sig grædende gennem dele af sin forklaring i en sag, hvor hun har erkendt sig skyldig i groft stillingsmisbrug og forsøg på medvirken til falsk forklaring i retten.

»Det er ikke fedt at begå en fejl, når man synes, man er god til sit arbejde,« lød det fra Trine Sorgenfri fredag formiddag i Retten på Frederiksberg.

Sagen drejer sig om tre politiagenter, der i 2016 skulle vidne i en retssag om hashhandel. Inden de tre skulle afhøres, sendte Trine Sorgenfri dem nogle papirer, som blandt andet indeholdt nogle spørgsmål.

Det var de spørgsmål, som hun ville stille i retten. Og det må man ikke. På den måde brød hun nemlig det såkaldte objektivitetsprincip, som blandt andet skal sikre, at vidners forklaring ikke bliver påvirket.

Men det er ikke den mest alvorlige anklage i sagen.

Under retssagen i 2016 kom det frem, at Sorgenfri havde en kontakt til politiagenterne, inden de skulle vidne. Det fik forsvarsadvokaterne til at kræve indblik i den kontakt.

Men Trine Sorgenfri fortalte ikke, at hun havde sendt dem lister med spørgsmål. I stedet sendte hun nogle lister uden spørgsmål til retten og påstod, at agenterne kun havde fået disse lister.

Ved samme lejlighed sendte hun listerne uden spørgsmål til agenterne og skrev, at hvis de blev spurgt, så skulle de sige, at de kun havde fået disse lister. Hun opfordrede dem altså til at lyve.

Ved det næste retsmøde forlangte forsvarerne så at se al korrespondance mellem anklager og agenter.

Trine Sorgenfri vidste godt, at nu var den gal. Og allerede efter retsmødet betroede hun sig til en kollega. Det var i slutningen af september 2016.

Hun fortæller desuden, at hun ville have orienteret sin chef, statsadvokat Lise-Lotte Nilas. Det forsøgte hun at gøre på Nilas' kontor.

»Men for første gang i de år, jeg har været der, oplever jeg, at Lise-Lotte Nilas vrisser ad mig, og det rammer mig hårdt,« fortæller Trine Sorgenfri.

Og nu begyndte hun så i stedet et forsøg på at dække over fejlen.

»Der går fuldstændig hovedløs høne i den, og jeg løber rundt og sletter e-mail fra min telefon,« forklarer hun.

Alt sammen foregik lige op til et stort anklagertræf, som skulle holdes i Nyborg. Her overnattede hun på hotel, og da hun vågnede om morgenen fredag den 30. september 2016, havde hun det skidt.

»Jeg husker, at jeg vågnede meget, meget tidligt på det der hotelværelse og havde det, som om nogen stak en syl ind i maven på mig,« fortæller Trine Sorgenfri i Retten på Frederiksberg.

Efterfølgende skrev hun en sms til sin veninde, som er anklager i Københavns Politi. I den skrev hun, at hun gennemlevede en af sit livs største kriser, og hun frygtede at miste jobbet.

Og det gjorde hun. For i de kommende dage blev hun først taget af sagen og siden sendt hjem fra arbejde. Sagen blev efterforsket, og hun blev først sigtet og siden tiltalt.

Anklagemyndigheden kræver hende straffet med fængsel. Der ventes dom senere i november.

/ritzau/