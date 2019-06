Det var lige ved, at der var bud efter Hercule Poirot i Nakskov, der henover weekenden blev ramt af et vaskeægte mysterium med gule golfbolde i fokus.

En borger blev ramt på låret af en golfbold. En bilejer fik smadret sin bagrude med en golfbold. En husejer fandt en golfbold i garagen.

Men nu er det forbi. Golfbolde-gerningsmanden er fundet, og der er tale om en 19-årig mand.

Han er sigtet for at have udøvet hærværk i en lang række tilfælde, ligesom han også er sigtet for vold efter at have kastet en golfbold på en cyklist.

Det skriver TV 2 ØST.

En af dem, der fik besøg af golfbold-manden, var Anja Tordrup Liljedahl.

»Jeg var på vej på arbejde og lukker bagklappen, og så ser jeg det. 'Hvad pokker er det?', tænker jeg. Da jeg kigger nærmere, kan jeg se, at der sidder en gul golfbold,« fortalte hun i tirsdags til B.T.

Flere borgere i Nakskov kontaktede herefter politiet, og da den 19-årige mand fandt ud af, at der var bud efter ham hos ordensmagten, valgte han at gå til bekendelse.

»Der er nogle af sagerne, han har lidt svært ved at huske, men som hovedregel har han erkendt, det var ham, der gjorde det,« forklarer Casper Andersen, politikommissær ved Sydsjællands og Lolland-Falster Politi, til TV 2 ØST.

Politiets teori er, at den 19-årige mand har stjålet en traktor, der kan suge golfbolde op, fra Halsted Kloster Golfklub.

På den måde har han samlet en masse af de gule golfbolde op, og dem har han altså brugt til at skabe utryghed i sin egen by.

Den nu sigtede mand kan ifølge politiet se frem til en bødestraf, men slipper sandsynligvis for fængsel.