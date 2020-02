»Vi forventer stigende priser på huse i samtlige landsdele i år og næste år.«

Sådan lyder det fra Mira Lie Nielsen, boligøkonom og chefanalytiker i Nykredit, i en pressemeddelelse.

Udtalelsen kommer på baggrund af en ny boliganalyse, som realkreditinstituttet netop har offentliggjort. Her fremgår det, at boligmarkedet har det godt. Hovedårsagen til de gode tider på boligmarkedet er, at det fortsat går godt i dansk økonomi.

»Mange danskere har fast arbejde og oplever indkomstfremgang. Samtidig har yderligere rentefald i 2019 skubbet finansieringsomkostningerne ved huskøb ned mod det laveste niveau nogensinde. Samlet set giver det mange danske familier mulighed for og lyst til at opgradere huset eller blive husejere for første gang,« siger Mira Lie Nielsen.

Udviklingen i boligpriser. Kilde: Nykredit. Vis mere Udviklingen i boligpriser. Kilde: Nykredit.

Huspriserne forventes helt konkret at stige med 2,9 pct i 2020 aftagende til 2,0% i 2021.

Foruden stigende huspriser vil også ejerlejlighedspriserne få et nøk opad i de kommende par år. Her forventer man en prisstigning på 2,1% på landsplan i 2020 og 1,8% i 2021.

»På ejerlejlighedsmarkedet forventer vi nu, at der vil være prisstigninger i samtlige af de fire største byer i hele prognoseperioden. I 2019 har vi ellers set prisfald i både København, Aarhus og Aalborg. Forventningerne til ejerlejlighedsmarkedet i 2020 er dog nedjusteret en smule,« siger hun.

Boligøkonomen forventer også, at der vil komme yderligere prisstigninger på sommerhusmarkedet i år og næste år. Prisstigningerne vil her ligge på 3,1 pct. i 2020 og 2,0 pct. i 2021.