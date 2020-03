Knytnæveslag og skalle i ansigtet var årsag til, at 19-årige Silas Lund brækkede næsen, fik hjernerystelse og flere tandskader.

Derimod har den voldsdømte haft grund til at smile. Helt efter reglerne fik han en mildere straf på grund af den lange ventetid på 532 dage fra anmeldelse til dom. Men nu kan der være dårligt nyt på vej til de kriminelle.

Dansk Folkeparti har forslag om, at loven skal ændres, så gerningsmænd ikke længere får strafrabat på grund af lang ventetid hos politi, anklagemyndighed og domstole.

»Det er en god nyhed, at netop dette forslag tages op,« siger Silas Lund og tilføjer:

For Silas Lund har tiltroen til systemet lidt et alvorligt knæk, efter en bytur i København 29. marts 2018 endte med en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader.Foto: Privat

»Den lovændring vil afhjælpe noget af den mangel på retsfølelse, jeg stod tilbage med, efter min sag blev afgjort.«

I lovforslaget står følgende som argument:

'Man tager et urimeligt hensyn til gerningsmanden frem for offeret, da offeret gennem ordningen med strafrabat bliver dobbeltramt ved dels at skulle afvente urimeligt længe på at få sagen afgjort og efterfølgende opleve, at gerningmanden slipper billigere grundet lang behandlingstid.'

I dommen for vold mod Silas Lund stod der direkte i dombogen, at der var tale om en sag, der var 'ukompliceret'. Alligevel oversteg ventetiden det rimelige, og gerningsmanden kompenseres for det.

Se dombogen: Københavns Byret skriver tydeligt, at gerningsmanden for vold mod Silas Lund får mildere straf, fordi ventetiden har været urimelig.

Med andre ord: Den dømte slap for at skulle ind og ruske tremmer.

Og Silas Lunds sag er ikke enestående.

Allerede i oktober sidste år kunne B.T. fortælle, at justitsminister Nick Hækkerup (S) blev advaret om, at gerningsmændene kan slippe med mildere straf, når sagsbehandlingen trækker i langdrag med en ventetid på over halvandet år.

Ministeren har bedt Rigsadvokaten undersøge, hvor tit dømte egentlig får strafrabat. Svaret mangler fortsat.

Jusitisminister Nick Hækkerup (S) vil ikke afvise at ændre på lovgivningen, hvis sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til dom ikke falder, efter en ny politiaftale er indgået. Foto: Niels Christian Vilmann

Nick Hækkerup slår fast, at den lange sagsbehandlingstid er et af de højeste prioriteter under forhandlingerne.

Lykkes det ikke at få nedsat ventetiden, vil han se på mulighederne for at ændre lovgivningen.

»Min grundlæggende holdning er den, at det her problem skal vi helst ikke løse ved at lave reglerne om. Det skal løses ved, at sagsbehandlingstiderne falder. Kan vi ikke gøre det, så vil jeg tage de regler op til vurdering igen,« siger ministeren.

B.T. kan nu fortælle om et nyt konkret eksempel på mildere straf for at begå vold. Retten i Aarhus har givet en libanesisk født mand strafrabat for flere gange at slå en anden mand med en stok.

I dombogen står direkte, at en af årsagerne til, at han ikke skulle afsone sin dom på 60 dages fængsel, var en meget lang ventetid, der 'ikke beror på den tiltaltes forhold'.

Han begik volden 14. juni 2016, men først den 11. oktober 2019 faldt der endelig dom.

Det vil i alt sige tre år og fire måneder, efter volden blev begået, svarende til 1.212 dage.

»Der er ingen tvivl om, at den lange sagsbehandlingstid er beklagelig,« siger Bodil Ruberg, der er retspræsident ved Retten i Aarhus.

Venstres næstformand, Inger Støjberg, kalder det 'dybt krænkende for folks retsfølelse', hvis de lange sagsbehandlingstider medfører, at straffen bliver mildere. Foto: Mads Claus Rasmussen

Venstres næstformand, Inger Støjberg, er åben for at ændre på loven, hvis ventetiden ikke falder.

»Det er dybt krænkende for folks retsfølelse, hvis de lange sagsbehandlingstider medfører, at straffen bliver mildere. Vi må altid tage ofrenes parti. Og derfor bliver det også noget, vi skal kigge på. Lige nu skal der være forhandlinger om et politiforlig, hvor Venstres fokus blandt andet er at sikre kortere sagsbehandlingstider,« siger hun.

Nye ofre for kriminalitet kan altså se et lys i mørket.

Enten falder ventetiden, eller også må reglerne om strafrabat ændres.