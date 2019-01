Havarikommissionen bekræfter fund, der peger på sikkerhedsmæssig brist.

Den lås, der skulle holde en lastbiltrailer fast, virkede ikke på den godsvogn, der 2. januar var involveret i den alvorlige togulykke på Storebæltsbroen.

Det viser de første undersøgelser af godsvognen, skriver Berlingske.

Der har længe været mistanke om, at låsemekanismen kunne være defekt. Men nu bekræfter Havarikommissionen, at undersøgelserne viser, at det var tilfældet.

- Det er ikke ensbetydende med, at det har betydning for ulykken, siger Bo Haaning, der leder Havarikommissionens undersøgelse, til Berlingske.

- Det her betyder, at vi har fundet noget, som kan være en sikkerhedsmæssig brist, siger han.

Godsvognen, der var involveret i ulykken, er af den type, der bliver kaldt en lommevogn.

På den kan man sætte en lastbiltrailer fast. Traileren har en tap af metal, der skal låses fast i, hvad der svarer til et nøglehul. Det er den mekanisme, der har været fejl i.

Få dage efter, at ulykken fandt sted, var myndighederne opmærksomme på, at der muligvis kunne være problemer med låsemekanismen.

Mandag 7. januar blev der derfor udført en test på lignende vogne. Ved den første vogn, der blev testet, var det muligt at hive lastbiltraileren af lommevognen.

Det fik Trafikstyrelsen til at indføre et forbud mod at køre med lommevogne med lastbiltrailere ovenpå. Siden har flere firmaer dog fået tilladelse til at genoptage arbejdet.

Otte personer, der var mellem 27 og 60 år, mistede livet i ulykken, der skete omkring klokken 07:35 onsdag 2. januar.

Det var et lyntog fra Aarhus mod Københavns Lufthavn, der blev ramt af dele fra et modkørende godstog.

Der var i alt 131 passagerer om bord på toget og tre medarbejdere.

/ritzau/