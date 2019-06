En 45-årig mand kom torsdag aften alvorligt til skade, efter at to godsvogne blev afsporet ved Fredericia.

En 45-årig medarbejder, der arbejdede med at rangere toge, blev alvorligt kvæstet i en afsporingsulykke på Fredericia Station sent torsdag aften.

Manden blev kørt til sygehuset for behandling, og han meldes uden for livsfare.

Det fortæller Jesper Brian Jensen, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, fredag morgen.

- Han meldes uden for livsfare, men han kom slemt til skade, siger han.

Manden er fra Fredericia-området, og han er ansat ved godsoperatørselskabet DB Cargo. Ulykken efterforskes som en arbejdsulykke, og alle de relevante myndigheder er ifølge Sydøstjyllands Politi blevet orienteret, så det kan blive undersøgt, hvordan ulykken kunne ske.

Ifølge kommunikationschef i DB Cargo Jan Wildau var den 45-årige i færd med at rangere to godsvogne, da ulykken skete.

- Det er sket ved et sporskifte på et lukket område, hvor der altså hverken er offentlig adgang, eller hvor der kører passagertog. Ved sporskiftet er to togvogne hoppet ned af selve skinnen, men de vælter ikke.

- Hvorfor de hoppede af, ved vi ikke, men det bliver undersøgt, og det bliver også undersøgt, hvordan en ansat i en forbindelse kom til skade med sin ene arm, siger han.

Ifølge Jan Wildau er manden blevet opereret i armen. Den 45-årige har længe været ansat i selskabet, hvor han arbejder som rangist. Det består i, at han flytter rundt med godsvogne på de lukkede områder.

I forbindelse med den slags arbejde arbejder man sammen i hold, men det er altså udelukkende den 45-årige, som kom til skade, oplyser Jan Wildau.

- Uanset om man har en restaurant eller en banegodsvirksomhed, er det frygteligt, hvis en medarbejder bliver involveret i en arbejdsulykke. Det her er selvfølgelig også rigtig ærgerligt og synd for den pågældende medarbejder, siger han.

Ulykken skete kort før klokken 23.00 på banelegemet ved Fredericia Station lige nord for perronområdet.

Den 45-årige mands pårørende er underrettet.

/ritzau/