Fra en nabo måtte efterforsker høre om soldat, der ofte kom på gods. Godsejerfamilie var tavs.

Familien Iuel fra Petersgaard Gods på Sydsjælland har i årevis kendt en 41-årig mand med soldaterbaggrund, som gemte kilovis af sprængstoffer på et loft på godset. Men de nævnte ham aldrig over for politiet.

Det undrer politiassistent Per Larsen, som onsdag er mødt op i Retten i Nykøbing Falster for at afgive forklaring om sagen.

Han overtog ledelsen af efterforskningen i sagen om de sprængstoffer, der blev fundet på Skovridergården - en bygning tilhørende Petersgaard - tilbage i december 2017.

For ifølge politiassistenten blev familien netop i afhøringer under efterforskningen spurgt til, om der var nogen med militærbaggrund, der havde sin gang på stedet.

- Alle dem, der kendte T (den tiltalte, red.) bedst, de nævnte ham ikke. Det var først, da jag talte med en nabo, at han fortalte om ham, fortæller Per Larsen fra retssalens vidneskranke.

I juni 2018 blev den i dag 41-årige mand kaldt til afhøring. Han nægtede at kende noget til sprængstofferne og blev løsladt igen. Men politiet tog mandens fingeraftryk. Og de vist sig at matche fingeraftryk fundet på sprængstofferne.

Den 41-årige har i retten forklaret, at familien Iuel var en slags reservefamilie for ham, da han var dreng. Han lærte døtrene at kende på en Rudolf Steiner-skole.

Han havde en overgang også den daværende godsejerfrue som klasselærer. Siden gik han på Herlufsholm Kostskole med Anne Sophie Iuel, der i dag er indehaver af Petersgaard.

Han blev smidt ud hjemmefra, da han var omkring 14 år, og han betegner i retten familien Iuel, som "min familie".

Han hævder, at han fandt sprængstofferne som barn på et militært øvelsesområde og gemte dem forskellige steder på godset i mere end 35 år, før de blev fundet.

Han erkender at have overtrådt våbenloven, men afviser, at det skulle være sket under særligt skærpende omstændigheder, som anklagemyndigheden påstår.

Der ventes dom i sagen torsdag.

/ritzau/