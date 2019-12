En voldsom brand har ramt et gods i den vestsjællandske by Føllenslev.

Hos Vestsjællands Beredskab bekræfter man kort over for B.T., at man er i gang med arbejdet på stedet.

»Der er tale om en gårdbrand i Føllenslev. En større gårdbrand,« siger vagtchefen hos beredskabet.

Han fortæller desuden, at man fik meldingen om branden klokken 15.39.

Algestrup Gods i flammer. Foto: Jens Nielsen // Byrd Vis mere Algestrup Gods i flammer. Foto: Jens Nielsen // Byrd

»Den nyeste opdatering er, at de gået over til efterslukning,« fortæller vagtchef Thomas Stege, da B.T. taler med ham omkring klokken 18.

Det betyder, at flammerne er slukket, og man nu sørger for, at der ingen gløder er, der kan antænde en ny brand.

Sjællandske Nyheder har en reporter på stedet, der fortæller, at branden er voldsom og har fat i den ene længe på godsets østfløj. Størstedelen af godset er ødelagt.

Bygningen, der er gået i brand, er Algistrup Gods. I 1834 blev hovedbygningen er opført 1834 efter en brand, og i 1876 begyndte man at bygge en række tilbygninger.

Foto: Jens Nielsen // Byrd Vis mere Foto: Jens Nielsen // Byrd

»Den ene længe er mere eller mindre udbrændt og her var to lejemål, som er beboede. Men ingen personer kommet til skade,« siger vagtchef ved Midt- og Vestsjælland Politi, Henrik Jørgensen.

Samtidig er det tredje gang at godset er ramt af en stor brand inden for de seneste år.

For nogle år siden brændte den vestlige fløj, og for et par år siden gik det udover en ladebygning.

Det står ikke klart, hvad der har ført til branden. Ligeledes kendes omfanget af ødelæggelserne heller ikke endnu.