En dansk professionel pokerspiller er tiltalt for at aflure andre spilleres kort i online poker.

Hvad der startede som et venskab mellem to mænd, der mødtes over interessen for poker, er endt i en retssag om snyd for mange millioner.

Den tiltalte er anmeldt af sin gode ven for at installere et spionprogram og overvåge hans computer.

Syv andre pokerspillere har ligeledes anmeldt manden for snyd.

De to pokerspillere blev venner i årene efter 2010, forklarer den tiltalte pokerspiller tirsdag i Københavns Byret.

Han er anklaget for på ulovlig vis at have skaffet sig adgang til computere hos flere af dem, han spillede poker imod fra 2008 til 2014.

Spionprogrammet kan tage billeder af computeren og sende det en anden. Det kan være et godt kort på hånden, når man spiller elitepoker.

De uberettigede pengesummer er gjort op til omkring fire millioner. Men det tal kan være større, da det ikke er lykkedes at opgøre tabet for alle otte spillere.

Ud over at spille poker sammen, trænede de to venner også sammen og kendte hinandens kærester.

På et tidspunkt spørger anklageren tiltalte, hvorvidt han har været oppe i sin vens lejlighed på et tidspunkt og installere programmet.

- Nej, svarer tiltalte højt og tydeligt.

Tiltalte nægter sig skyldig i alle anklagerne.

