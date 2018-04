100 halmballer gik op i flammer, da en tilskuer ved vestjysk traktortræk antændte cigaret. Det udløser bøde.

Borris. Op mod 100 store halmballer gik søndag sidst på eftermiddagen op i flammer ved et traktortræk ved Borris Landbrugsskole i Vestjylland.

Det skete, da en 23-årig mand, som var tilskuer ved trækket, ville tænde en cigaret.

- Han går i læ bag en bigballe og tænder cigaretten med sin lighter.

- Men ved et uheld er der en gnist, der antænder ballerne, forklarer vagtchef Bjarne Askholm, Midt- og Vestjyllands Politi.

Selv om politiet skønner, der var tale om et uheld, burde den cigarettrængende mand have udvist større forsigtighed.

Han står nu til en bøde, oplyser vagtchefen.

- Han er sigtet for overtrædelse af beredskabslovgivningen ved det, der hedder en uforsigtighedsbrand.

- Det får han en bøde for, og han kan også blive erstatningsansvarlig over for ejeren af ballerne, siger Bjarne Askholm.

Brandvæsenet ankom til stedet, men kunne ikke forhindre, at cirka 100 bigballer gik til.

En enkelt tilskuer fik brandsår på hænderne, da han kom for tæt på en brændende halmballe.

Han blev behandlet på stedet og kunne derefter tage hjem.

/ritzau/