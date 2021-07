Pludselig kunne Thomas Winding stirre ind i forlygterne på GLS-varevogn.

Han kørte 20. april på rute 531, hvor en GLS-chauffør var for hurtig på aftrækkeren, da han ville overhale to lastbiler.

»Jeg kører dagligt på den strækning på alle tider af døgnet, og på et eller andet tidspunkt, går det galt. Så bliver der slået en ihjel.«

»Det er decideret livsfarligt på den strækning om morgenen, og nogle af de værste er de her GLS-biler,« siger Thomas Winding til B.T.

Han har selv kørt lastbil i flere årtier og er hjemmevant på de danske veje, men lige denne episode fik bægeret til at flyde over.

»Jeg når bare at tænke, at nu kommer det til at gå rigtig galt. Og det er kun, fordi vi er tre andre trafikanter, der tænker hurtigt, at der ikke sker en alvorlig ulykke,« siger Thomas Winding.

Han vælger at vende om og følge efter GLS-chaufføren, som han får vinket ind til siden. Her medgiver Thomas Winding, at det nok mest minder om en gang skældud, da han kommer i samtale med chaufføren.

»Imens vi står der og snakker, kommer lastbilchaufføren gående og fortæller, at han har det hele på video. Den video har jeg også delt med GLS, som har valgt at afskedige deres chauffør.«

Nogle ville måske sige, at det er hård kost, når nu der hverken var materiel skade eller et uheld. Hvad tænker du om det?

»Jeg har det faktisk ikke særlig dårligt med det. Det kunne have kostet mit og måske en andens liv.«

»Så jeg synes ikke, at vi skal have sådan nogle mennesker kørende på vejene. Og slet ikke i erhvervstransport,« siger Thomas Winding, der også har bestemt sig for at anskaffe et kamera i bilen efter episoden.

B.T. har rettet henvendelse til GLS, som ikke er vendt tilbage inden publicering.

Frontalkollisioner er et fokuspunkt for havarikommissionen for vejtrafikulykker, der i øjeblikket er i gang med en større undersøgelse.

I forbindelse med undersøgelsen lyder det, at 20 procent af alle dødsulykker i 2019 kom fra frontalkollisioner, som typisk kan opstå ved overhalinger. Det er dermed en af de mest livsfarlige ulykkessituationer.

Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Det Nationale Færdselscenter, har tidligere fortalt til B.T., hvordan farten har en del at sige, når man er i en svær situation i trafikken. Helt simpelt: Kør langsommere.

Det gælder både for personen, der bliver overhalet, men også den modkørende bilist.

»Man skal dog gøre det uden, at det skaber en anden farlig situation. Det nytter ikke at bremse hårdt op, hvis der er anden bilist lige bag en, der så brager op i en selv.«

Det kan være svært at reagere, når det går hurtigt, og man kun har et splitsekund at reagere i. Derfor handler det om:

»Orientering, orientering, orientering,« afslutter han.