En 65-årig mand er kørt til observation for røgforgiftning efter brand. Seks kalve mistede livet.

Seks kalve har fredag mistet livet i en mindre brand på en landejendom i Farsø, oplyser vagtchef Karsten Højrup fra Nordjyllands Politi.

Branden blev anmeldt fredag klokken 16.46. Anmelderen var en 65-årig mand, som bor på stedet. Han er umiddelbart uskadt, men er kørt til observation for røgforgiftning på skadestuen i Aalborg.

- Der har været ild inde i en boks, hvor kalvene går, og hvor der noget halm. Kalvene har ikke kunnet slippe væk og er afgået ved døden, fortæller Karsten Højrup.

Brandvæsnet fik hurtigt slukket branden, og ud over de seks kalve har hverken mennesker eller dyr været i fare. Der er heller ikke sket væsentlig skade i øvrigt.

Årsagen til branden skal undersøges nærmere for at blive nøjagtig klarlagt. Umiddelbart tyder de foreløbige undersøgelser på, at det er en glødelampe, som har anstiftet branden.

/ritzau/