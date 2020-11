Et tændt adventslys blev en katastrofe for et ægtepar i Randers natten til mandag.

Ægteparret havde taget turen til deres kolonihavehus i haveforeningen Bjergbyparken i det nordvestlige Randers for at fejre 1. søndag i advent.

Det skriver Randers Amtsavis.

Ægteparret var efterfølgende taget hjem, men blev så i tvivl, om de havde slukket stearinlyset og kørte tilbage til kolonihavehuset. Da den ene ankom til stedet, var det allerede for sent.

Bjergbyparken i Randers NV FOTO: Øxenholt Foto Vis mere Bjergbyparken i Randers NV FOTO: Øxenholt Foto

»Da vi ankom, var huset overtændt. På det tidspunkt stod flammerne tre-fire meter op over taget,« fortæller indsatsleder Jørgen Hansen fra Beredskab og Sikkerhed Randers til Randers Amtsavis.

Brandfolkene brugte et par timer og over 10.000 liter vand i forsøget på at redde kolonihavehuset, men det stod ikke til at reddes.

I følge Jørgen Hansen er kolonihavehuset så udbrændt, at der kun stod et par ydrevægge tilbage, som ikke kan reddes og skal rives ned.

Der skete ingen personskader under branden og ingen omkringliggende kolonihavehuse tog skade af ilden.