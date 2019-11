En mand og en kvinde mistede livet, da to personbiler lørdag formiddag kørte frontalt sammen på Fyn.

En 82-årig kvinde og en 85-årig mand blev lørdag formiddag dræbt ved en trafikulykke på det nordlige Fyn.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Ulykken skete på Bogensevej mellem Søndersø og Næsbyhoved-Broby.

Den 85-årige mand sad bag rattet, og kvinden var med som passager, da deres bil kom over i den forkerte kørebane og kørte frontalt ind i en modkørende bil.

En bilinspektør har undersøgt ulykkesstedet og de to biler for om muligt at fastslå, hvordan ulykken kan være sket. Men glat føre kan have spillet en rolle.

- Meget glat da uheldet skete, indgår i undersøgelserne, skriver politiet på Twitter.

Den anden bil blev ført af en 68-årig kvinde fra Nordvestfyn. Hun slap fra ulykken med lettere skader.

Manden, der blev dræbt, kom fra Nordøstfyn, mens kvinden kom fra Nordvestfyn. De pårørende er blevet underrettet om ulykken.

/ritzau/